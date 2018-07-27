Свалка на краю Земли. Как в самом северном порту России убирают металлолом

КРАСНОЯРСК , 27 июля. / ТАСС /. Волонтеры уберут десятки тонн металлолома и множество другого мусора, накопившегося за прошедшие десятилетия в заполярном поселке Диксон — самом северном в мире материковом населенном пункте и морском порту России

Имени Оскара Диксона

Диксон — самый северный морской порт России и самый северный материковый населенный пункт в мире. Он расположен на западной оконечности Берега Петра Чичагова полуострова Таймыр Красноярского края . До ближайшего населенного пункта — Дудинки — 650 км, до Красноярска — 2,5 тыс. км, до Москвы — 2,7 тыс. км.

Поселок был основан в 1915 году на острове, что в полутора километрах от берега, затем разросся на материк. Свое имя он получил в честь шведского путешественника Оскара Диксона. Населенный пункт имеет стратегическое положение на Северном морском пути (СМП) — во время Великой Отечественной войны его даже пытался захватить немецкий флот.

Добраться в Диксон можно лишь в короткий период летней навигации на реке Енисей или воздушным транспортом, который зависим от суровой арктической погоды. Некогда в Диксоне базировались почти два десятка вертолетов, сейчас бортов, летающих сюда, существенно меньше.

"У меня вчера ветер был 39 метров в секунду с порывами, дождь, боялись, не примем борт. Такая погода — бывает по три-четыре недели авиация не летает", — рассказал ТАСС глава поселка Павел Краус.

В эти дни на улицах Диксона, где живут около 600 человек, много молодежи — для участия в масштабной уборке прибыли почти четыре десятка волонтеров — студентов из Красноярска. Они убирают остатки неиспользуемой сегодня советской инфраструктуры — разбирают обветшавшие строения, убирают металлолом. «Ребята молодцы, работают хорошо, стараются», — говорит Краус.

Директор Таймырского молодежного центра и руководитель проекта «Арктический субботник» Татьяна Дьякова подсчитала результаты первой недели работы волонтеров. Уже разобрали около 300 погонных метров деревянного короба неиспользуемого водопровода. Собрали и сожгли три самосвала деревянного строительного мусора.

"При помощи таймырских спасателей распилено 360 погонных метров труб диаметром 300 и 120 мм. На набережной поселения поднято из воды и распилено 10 кубометров бревен — их раздали населению на дрова. Снесены два деревянных двухэтажных дома, признанные аварийными, сейчас ведется работа по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации на специальной площадке", — рассказала ТАСС Дьякова.

Ожидание флота

В последние годы советской власти численность населения Диксона достигала 5 тыс. человек, кипела жизнь в порту — в гавани находилось до 30 судов. Сейчас поселок переживает не лучшие времена — закрылись многие предприятия, обветшали дома, люди уехали с островной части поселка, сейчас там живут лишь вахтовики-синоптики и одна семья.

"За 50 лет (развития поселка при советской власти) накопилось огромное количество хлама. Тут убирать и убирать нужно на протяжении лет пяти. И в этом году по инициативе главы района решили начать уборку", — пояснил Краус.

В ходе «Арктического субботника» проходят рейды по очистке территории Диксона от металла, малых водоемов от мусора, разбираются старые заборы и некапитальные строения, убирается бытовой и технический мусор. Это довольно трудоемкий процесс, большие конструкции приходится распиливать, заборы и балки разбирать. Мусор будет вывезен, за Диксоном есть площадка для хранения твердых бытовых отходов. Финансовую помощь «субботнику», который продлится месяц, оказывает компания «Норникель»

Сейчас в поселке ждут корабли Северного флота, они должны вывести собранный волонтерами металлолом с дальнейшей передачей его на предприятия переработки.

За северными ветрами

Добровольцы для участия в проекте отбирались по конкурсу среди студенческих волонтерских объединений. Желающих побывать в легендарном Диксоне, который называют «воротами Арктики», было много. По словам Дьяковой, это шанс для молодых людей увидеть арктическую экзотику.

"Не каждый желающий может попасть на Диксон. Это труднодоступные место, погранзона", — пояснила она.

Волонтеры рассказывают, что живут они в местной школе — в 07:00 подъем, зарядка и завтрак. С 09:00 до 13:00 основные работы, затем время отдыха, вечером — образовательная программа, ужин и досуг. В выходные дни запланированы туристические походы. В рамках одного из таких походов молодые люди уже ознакомились с местной флорой и фауной.

По словам студента-добровольца Александра Ковальчука, он впервые в жизни в этом походе поймал рыбу, которую они тут же приготовили на костре. «Я впервые взял удочку в руки и секунд за 30 выловил небольшую рыбину, чему очень обрадовался. Считаю, что здесь нужно развивать такой вид туризма как экстремальная рыбалка, чтобы привлекать путешественников на Диксон», — отметил молодой человек.