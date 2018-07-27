Бесславный финал президентской гонки Павла Грудинина

Раскрыты итоги налоговой проверки зарубежных активов экс-кандидата в президенты Павла Грудинина . Эти документы приобщены к делу пайщиков ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые оспаривают сделки с землей на сумму 850 млн рублей. Они уверены, что участки были у них обманным путем похищены.

Теперь официально подтвердилось, что Грудинин в определенные законом сроки не уведомил российские фискальные органы о наличии у него 13 счетов в швейцарском банке. Его уже привлекли к административной ответственности за то, что экс-кандидат в президенты аж 19 раз нарушил валютное законодательство. Более того, в суде выяснилось, что вплоть до 31 декабря 2017 года Грудинину принадлежало 100% белизского офшора Bontro LTD, через который он владел 20% акций совхоза. Того самого офшора, про который бывший претендент на пост главы государства говорил избирателям, что не имеет понятия, кто владелец компании. Но главное — стало очевидно, что когда проводились земельные сделки, Грудинин являлся одновременно и директором, и контролирующим акционером совхоза, имея в собственности не 44% ценных бумаг, а все 64%.

Павел Грудинин

Таким образом, подтвердились факты, которые кандидат от КПРФ отрицал всю избирательную кампанию, а секретарь ЦК партии Сергей Обухов называл «брехней».

Миллиарды на лечение родственников

«Ставшие публичными итоги налоговой проверки окончательно оттолкнут от Грудинина даже ядерный красный электорат», — считает политолог, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов . По словам эксперта, неприглядные факты биографии кандидата, ставшие известными во время избирательной гонки, положили конец его политической карьере. «Информация о швейцарских счетах — последняя капля, переполнившая чашу терпения. Те россияне, кто потенциально был готов проголосовать за Грудинина, на его примере в очередной раз убедились, что тот, кто солгал один раз, сделает это еще», — говорит Смирнов.

История со швейцарскими активами, напомним, далеко не первая. До своего официального выдвижения на участие в президентских выборах директор совхоза в Ленинском районе Подмосковья утверждал, что счетов за границей не имеет. Все деньги — по его данным, около 6 млн рублей, хранились на счетах в сберегательных кассах отечественных банков. А его доходы за шесть последних лет составили немногим больше 157 млн рублей. Приняв эти сведения, ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом.

Но в январе 2018 года вся страна узнала, что на момент регистрации выдвиженец коммунистов (кстати, так и не вступивший в партию) не просто имел значительные суммы на счетах зарубежных банков, а переводил их в инвестиционные инструменты — структурные ноты, еврооблигации, опционы, пишет « Московский комсомолец ». То есть в такие ценные бумаги, которые гарантировали их владельцу получение процентов от вложений. Хранились они в Национальном банке Лихтенштейна (Liechtensteinischen Landesbank) под надежным замком, поскольку стать клиентом кредитного учреждения такого уровня закрытости можно только по особой рекомендации. Многих поразила не столько самоуверенность кандидата от КПРФ, который своевременно не поставил ЦИК в известность об иностранных счетах, сколько сумма вкладов — почти 7,5 млрд рублей. На недоумение общественности Грудинин ответил, что «забыл» вовремя закрыть вклады, но на данный момент все уже улажено, а средства предназначались на лечение (!) родственников за границей.

Помни, не забывай

В начале марта, незадолго до выборов, с кандидатом от коммунистов снова случился приступ «амнезии». На этот раз Павел Грудинин «забыл» закрыть счета в швейцарском банке. Точнее, он помнил всего о двух из 13. После того как ЦИК получила данные швейцарской налоговой, запрошенные ФНС , выяснилось, что на 31 декабря 2017 года Грудинин хранил в UBS Switzerland AG помимо денежных средств еще и 5,5 кг золота, а также другие активы. Всего на сумму около миллиона долларов.

Как и Национальный банк Лихтенштейна (напомним, это государство является офшорной зоной), UBS Switzerland AG в определенных кругах считается элитарной структурой, которая дает возможность состоятельным клиентам, по свидетельству ее бывшего сотрудника, «скрывать свои активы от налоговиков».

Остается только гадать: воспользовался ли г-н Грудинин подобными услугами банка UBS Switzerland AG? Заплатил ли Грудинин, являющийся основным акционером ЗАО «Совхоз имени Ленина», налоги со своих доходов в российскую казну в полном объеме?

Любопытно было бы также вспомнить две небезызвестные сделки по передаче совхозной земли под застройку IKEA и Каширскому моллу. Эксперты полагают, что земля могла быть реализована в десятки раз ниже ее рыночной стоимости.

«Претендовать с таким багажом на пост главы государства как минимум странно», — говорит политолог Смирнов.

Как поясняет эксперт: «Грудинин подобным участием продемонстрировал „лишь неуважение к избирателям, перед которыми, как он считает, сначала можно долго отрицать очевидное, а затем сослаться на „забывчивость“.

Не тот, кем кажется

Вся избирательная кампания Павла Грудинина, по сути, напоминала реалити-шоу. Подробности его биографии всплывали одна за другой и складывались в весьма неприглядную картину. Многие наблюдатели и вовсе вполне могли сделать вывод, что его вообще не привлекает перспектива жизни в России . К такому выводу могли подтолкнуть не столько круглые суммы в европейских банках, а сколько то, что, по сообщению прессы, оба сына Грудинина имеют особняки с земельными участками под Барселоной и Ригой стоимостью почти 800 тыс. и 250 тыс. евро соответственно. А старший — еще и вид на жительство в Латвии

Сам же Грудинин, судя по публикациям в СМИ, далек от традиционных семейных ценностей, которые проповедует КПРФ. Как стало известно журналистам, помимо официальной семьи, у Павла Грудинина были отношения с Ксенией Кутюхиной, которая родила ему еще двоих детей. При этом бывший кандидат, как следует из этих публикаций, в президенты долгое время скрывал связь на стороне и втайне от жены не один год содержал вторую семью. И только 16 июля текущего года, спустя 4 месяца после окончания избирательной кампании, суд рассмотрит иск о разводе Грудинина с женой.

Забота о процветании „Совхоза имени Ленина“ тоже, по моему мнению, очередной грудининский пиар. Иначе так часто бы не будоражили общественность просочившиеся в прессу многочисленные скандалы, произошедшие за годы его правления совхозом. Так, семьи сотрудников, которые в 90-х совхоз привлек обещаниями предоставить через 10–15 лет служебные квартиры в собственность, теперь выселяют на улицу, как случилось в преданной прессой огласке истории семьи Филькинных. „Филькины приехали в хозяйство Павла Грудинина в 1997 году. В 2002 году совхоз предоставил ему с семьей служебную квартиру, оформив договор коммерческого найма. В документе было прописано, что, после того как Филькин отработает в совхозе 10 лет, жилплощадь перейдет ему в собственность. Все эти годы супруги отчисляли часть заработка в счет оплаты квартиры. В 2006 году совхоз неожиданно меняет договор коммерческого найма на договор аренды. А спустя еще четыре года чету Филькиных увольняют по сокращению штатов и просят освободить полностью оплаченное жилье“.

Также уже более 20 лет длится тяжба стоявших у истоков акционеров-сотрудников совхоза с Грудининым за земли. Бывшие работники совхоза даже разместили в сети Интернет петицию под названием „Требуем провести расследование хищения собственности акционеров ЗАО „Совхоз имени Ленина“, согласно которой „решением Видновского горсуда установлено, что Грудинин П. Н. неизвестным образом получил свидетельства на право собственности на земельные участки, оформленные на членов трудового коллектива КСП имени Ленина, а потом предоставил в районный Комитет по земельным ресурсам и иные органы исполнительной власти учредительный договор и протокол собрания трудового коллектива КСП имени Ленина, которым было учреждено ЗАО „Совхоз имени Ленина“, а земельные паи членов КСП имени Ленина переданы в уставной капитал образованного ЗАО“. По этому факту даже возбуждались уголовные дела, в ходе расследования которых выяснилось, что подписи пайщиков в учредительном договоре были подделаны, но все они были закрыты.

Сейчас идет разбирательство в Арбитражном суде, и закономерно, что теперь люди, ставшие непосредственными участниками этой истории, стремятся предупредить россиян о том, что Павел Грудинин совсем не тот, кем пытается казаться.

Логично было бы предположить, что после выборов Грудинин попытается разрешить ставшие известными всей стране проблемы в его хозяйстве. Но он поначалу продолжал пиариться, участвуя в экономических форумах, проводя экологические акции и т.д. Да и сейчас у него заботы поважнее нужд простых людей — приходится отвечать за произошедшее. За то, что не сообщил о зарубежных активах в налоговую. Но кто знает, какие еще подробности могут всплыть.

“Совершенно очевидно, что последний вариант — это случай Грудинина, и избиратели это быстро раскусили“, — заключил политолог.