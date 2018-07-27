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Жители ул. Артюхиной в Твери вот уже 4 года страдают от Рюмочной
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Жители ул. Артюхиной в Твери вот уже 4 года страдают от Рюмочной 

tvernews.ru 43 минуты назад
В Тверскую городскую Думу обратились жители ряда домов по ул. Артюхиной с просьбой помочь закрыть расположенную поблизости рюмочную. Вопрос рассмотрели депутаты на заседании комитета по социальной политике Тверской ГорДумы.
По словам горожан, уже 4 года как они потеряли покой из-за беспорядков, которые творят посетители рюмочной. Она расположена в ста метрах от жилых домов, работает практически круглосуточно, в этом же режиме любители выпить устраивают здесь разборки с матом и драками вплоть до поножовщины. Жильцы постоянно вызывают полицию и скорую. С начала года бригады врачей выезжали сюда 18 раз, каждый несчастный случай — последствия злоупотребления алкоголем. При этом поблизости находятся остановка маршрутного такси, детская поликлиника и две школы. Как рассказывают жители, даже подросткам там не отказывают в покупке спиртных напитков и сигарет.
Как пояснил заместитель Главы администрации Твери Андрей Гаврилин, закрыть рюмочную городские власти не имеют возможности, так как данное помещение и земельный участок находятся в частной собственности, а выдача лицензии на осуществление деятельности — полномочия региональной власти. Что касается расстояния до социальных учреждений, то установленные городскими нормативными актами нормы соблюдены.
Депутаты рекомендовали Главе города провести совещание с участием соответствующих областных и федеральных ведомств, а также решили направить письма в тверское управление Роспотребнадзора, МВД России и в адрес губернатора Тверской области. А поскольку ситуация в микрорайоне Юность не единичный случай, а повсеместная практика, то депутаты решили также обратиться в Законодательное собрание Тверской области с предложением выйти с инициативой в Государственную Думу и внести изменения в соответствующее законодательство с целью предоставить органам власти на местах полномочия по регулированию розничной торговли алкоголем при оказании услуг общественного питания.
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