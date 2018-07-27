Жители ул. Артюхиной в Твери вот уже 4 года страдают от Рюмочной

В Тверскую городскую Думу обратились жители ряда домов по ул. Артюхиной с просьбой помочь закрыть расположенную поблизости рюмочную. Вопрос рассмотрели депутаты на заседании комитета по социальной политике Тверской ГорДумы.

По словам горожан, уже 4 года как они потеряли покой из-за беспорядков, которые творят посетители рюмочной. Она расположена в ста метрах от жилых домов, работает практически круглосуточно, в этом же режиме любители выпить устраивают здесь разборки с матом и драками вплоть до поножовщины. Жильцы постоянно вызывают полицию и скорую. С начала года бригады врачей выезжали сюда 18 раз, каждый несчастный случай — последствия злоупотребления алкоголем. При этом поблизости находятся остановка маршрутного такси, детская поликлиника и две школы. Как рассказывают жители, даже подросткам там не отказывают в покупке спиртных напитков и сигарет.

Как пояснил заместитель Главы администрации Твери Андрей Гаврилин , закрыть рюмочную городские власти не имеют возможности, так как данное помещение и земельный участок находятся в частной собственности, а выдача лицензии на осуществление деятельности — полномочия региональной власти. Что касается расстояния до социальных учреждений, то установленные городскими нормативными актами нормы соблюдены.