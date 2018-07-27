Компания Acronis объявила о начале технологического партнёрства с «Арсеналом»

Компания Acronis, специализирующаяся на киберзащите в гибридных облачных хранилищах, начала сотрудничать с английским футбольным клубом «Арсенал» . В рамках партнёрства, которое рассчитано на три года, швейцарско-сингапурская компания будет обеспечивать защиту данных для растущей ИТ-инфраструктуры клуба.

«Мы были рады принять компанию Acronis в семью наших официальных партнёров во время нашей удачной поездки в Сингапур . Acronis является мировым лидером в области резервного копирования данных, и, благодаря передовым технологиям компании, данные клуба будут в безопасности. Мы рады работать с Acronis и поддерживаем их в планах по развитию бизнеса», — сказал коммерческий директор «Арсенала» Винай Венкатешам.

В рамках сотрудничества лондонский клуб будет оказывать поддержку фонду Acronis в продвижении всеобщего образования по всему миру путём строительства школ в развивающихся странах.

Отметим, что Acronis также является партнёром команд Формулы-1 «Уильямс», «Торо Россо» и «Форс Индия».