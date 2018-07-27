Украинский депутат: Это Верховная Рада провалила антикоррупционную борьбу

Прежде всего, нардеп честно признал, что именно Верховная Рада провалила работу по обеспечению борьбы с коррупцией. Ведь народные избранники так и не смогли рассмотреть национальную антикоррупционную стратегию на последующие три года и даже не включили ее в повестку дня.

Более того, Верховная Рада даже не смогла назначить дату парламентских слушаний по вопросам антикоррупционной политики, хотя депутаты обязаны были их провести до 1 июня. Ввиду этого законодатели до сих пор не понимают, какой в ближайшие годы должен быть системный подход к этому вопросу.

«Насчет текущих проблем, большая проблема в том, что борьба с коррупцией может быть поставлена на паузу в ближайший год, потому что ожидается создание Высшего антикоррупционного суда. Я говорил в том числе с директором НАБУ — давайте не делать паузу, не приостанавливать передачу обвинительных актов в действующие суды, ожидая, что когда-то будет создан Высший антикоррупционный суд. Мы не знаем, когда он будет создан, поэтому нельзя делать такой паузы», — сказал заместитель главы парламентского комитета по предотвращению и противодействию коррупции Игорь Попов

Он также отметил персонально-институционный конфликт между НАБУ и САП, который влияет на их сектор работы. Некоторые криминальные производства закрываются, некоторые не передаются в суд, некоторые затягиваются, а ведомства кивают друг на друга. И это сводит борьбу с коррупцией на нет.

«Аудит НАБУ затянут. Рада и наш комитет является заказчиком аудита. Думаю, проверка деятельности за первый год — это мало, нужно увеличивать периоды. Оценивать работу НАБУ мы будем по количеству обвинительных актов, направленных в суд. К сожалению, слишком много дел застряло на этапе оглашения подозрения, получения залога, а потом они остаются без движения. Акцент мы хотели бы сделать на фигурантов-должностных лиц категории «А». Общество ожидает работы с большими рыбами — с резонансными делами», — пообещал депутат.