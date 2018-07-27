Новый ФАП открылся в 60 километрах от Искитима

Этого события жители села Мосты ждали очень давно, ведь дом, в котором многие годы располагалось медицинское учреждение, построен более ста лет назад и находится в крайне плачевном состоянии. Ремонтировать его не имело смысла, поэтому было принято решение строить новый.

Надежда Ларина. Как считает глава Усть-Чемского сельсовета Надежда Ларина, это большая заслуга общественности, депутата Законодательного собрания Бориса Прилепского, администрации района и центральной городской больницы. И, конечно, фельдшера Нины Васькиной. «У нас фельдшер один на всю деревню, но порой заменяет узких специалистов, люди идут за советом и лечением», — рассказала VN.ru

«Государственная программа по строительству ФАПов работает, мы с депутатами Законодательного собрания подали заявку в министерство. Надеемся, что каждый год, пока действует эта программа, будем открывать по новому ФАПу на территории района. В 72 населенных пунктах требуется 18 ФАПов. Село будет жить, пока в нем есть школа и медучреждение», — подчеркнул глава Искитимского района Олег Лагода.

По словам главного врача Искитимской ЦГБ Алексея Кайгородова, решение строить новый ФАП в селе Мосты одним из первых было продиктовано тем, что село является восточным форпостом района на границе с Тогучинским районом, удалено от райцентра на 60 километров. И медработник здесь, на месте, должен иметь возможность записать кардиограмму, определить по анализам уровень сахара и холестерина, и даже провести реанимацию. «Здесь есть оборудование, которое позволяет оказать весь спектр неотложной помощи — ее умеет делать фельдшер», — говорит главный врач Искитимской ЦГБ. В новое здание провели телефон и интернет.

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Мосты Нина Васькина работает здесь 42 года. «В новом ФАПе начну принимать с завтрашнего дня, — говорит Нина Павловна. — Осталось перенести документацию. К нам будут приезжать узкие специалисты, терапевт, гинеколог, детские доктора, в старом здании было тесно, разместить негде. Единственное, жаль, что так поздно случилось это событие — мне уже пора уходить на пенсию. Но, наверное, придется задержаться. В таких-то условиях приятно работать».

А когда Нина Павловна уйдет на заслуженный отдых, надеется, что ей на смену придет молодой специалист. Для него есть квартира. Именно поэтому и строили новый модуль с жильем. А пока Нина Васькина несет свою «вахту», служебную квартиру отдадут фельдшеру села Усть-Чем.