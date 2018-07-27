«Дом-2» нашел выход

В течение двух месяцев «Дому-2» на выбор предложат новый участок земли или денежную компенсацию, пообещали в мэрии Москвы . Ранее стало известно, что столичные власти намерены проложить автомагистраль от Саларьева до деревни Марьино в Новой Москве через основную площадку популярного телепроекта. Площадку решили снести, а участок под ней — изъять.

Владелец участка, на котором расположена съемочная площадка реалити-шоу, — «ЕТК-Инвест». Компанию известили о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем побора и предоставления другого земельного участка.

Собственник выразил желание получить другой участок. Об этом сообщил первый замруководителя департамента развития новых территорий города Москвы Валерий Шкуров. По его словам, новый участок подобран, в течение двух месяцев его предложат собственнику.

Изымаемый участок в три гектара находится около коттеджного поселка Летова Роща. Как пишет «Медуза», на съемочной площадке уже слышно, как рядом что-то рубят.