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«Дом-2» нашел выход
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«Дом-2» нашел выход 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В течение двух месяцев «Дому-2» на выбор предложат новый участок земли или денежную компенсацию, пообещали в мэрии Москвы. Ранее стало известно, что столичные власти намерены проложить автомагистраль от Саларьева до деревни Марьино в Новой Москве через основную площадку популярного телепроекта. Площадку решили снести, а участок под ней — изъять.
Владелец участка, на котором расположена съемочная площадка реалити-шоу, — «ЕТК-Инвест». Компанию известили о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем побора и предоставления другого земельного участка.
Собственник выразил желание получить другой участок. Об этом сообщил первый замруководителя департамента развития новых территорий города Москвы Валерий Шкуров. По его словам, новый участок подобран, в течение двух месяцев его предложат собственнику.
Изымаемый участок в три гектара находится около коттеджного поселка Летова Роща. Как пишет «Медуза», на съемочной площадке уже слышно, как рядом что-то рубят.
С 2014 года «Дом-2» производит бизнесмен Александр Карманов. По данным «Ведомостей», это знакомый Аркадия Ротенберга. Карманов якобы вложил в строительство двух съемочных площадок «Дома-2» 50 млн долларов. Второй площадке пока ничего не угрожает. Она находится на юге Москвы, в пятом корпусе столичного НИИ технического стекла на улице Кржижановского.
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