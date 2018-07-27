«Дом-2» идет под снос: социальные сети ликуют

«Ураааа! Дождались!» — написала пользователь «ВКонтакте» Juletta Firsova.

«Неужели? Ждать всего лишь пришлось 14 лет», — не сумела удержаться от сарказма Ника Лисева.

«Наконец-то закроют Дурдом-2!» — пошутил Stanislav Kovalev.

«Отправьте их куда-нибудь на север Чукотки», — предложил Анатолий Чупров.

Как пишут «Известия» , в департаменте развития новых территорий столицы сообщили, что владелец участка в «новой Москве », где проходят съемки программы, был уведомлен об изъятии земли «в установленном законом порядке».

Реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфир с мая 2004 года. За это время несколько сибирячек стали участницами программы и со скандалом покидали его. В 2016 году жительница Новосибирска Стелла Мунасыпова, известная многим как телеведущая, неожиданно покинула шоу после полутора месяцев пребывания на проекте. Такое решение она объяснила желанием продолжить карьеру в сфере индустрии развлечений в Москве. Стелла вошла в команду телепроекта в качестве девушки Андрея Черкасова , с которым составила эффектную пару. Но потом что-то пошло не так. «Когда Андрей сказал мне, — делится с VN.ru сибирячка, — что вообще не представляет жизни за периметром „Дома-2“, я поставила жирную точку в наших отношениях».

Поводом покинуть шоу послужили не только разные взгляды на будущее Стеллы и Андрея, но и некоторые особенности проекта «Дом-2». «Меня не напрягали камеры, я к ним давно привыкла, — говорит красавица-брюнетка, — просто не обращаю внимания. Единственное, что бесило — нельзя сходить спокойно в туалет и в душ. Мне приходилось закрываться полотенцами».

В том же году повод посплетничать любителям теле-шоу дала 18-летняя жительница Новосибирска Кристина Корнилова . Она демонстративно покинула телепроект, не пожелав строить любовь с одним из героев программы Венцеславом Венгржановским.

«Это жизнь, порой мы разочаровываемся в людях, — написала Кристина в Сети. — Я больше не хочу иметь ничего общего с этим человеком. Венц похож на 15-летнюю девчонку, которая после ссоры убежала в комнату и заперлась там. У него нет стержня, нет характера. Вчерашний конфликт показал его с худшей стороны, и он тем самым подтвердил свою неадекватность и нелепость».

Напомним, новосибирцы не первый раз участвуют в скандально известном шоу. Сколько там сибиряков перебывало — уже и не счесть! При этом также очевиден и тот факт, что градус раздражения, которое вызывает формат программы, как и его рейтинг, падают. Раньше поборники морали даже устраивали митинги с просьбой запретить «развращать нашу молодежь».