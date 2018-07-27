10 дорог, по которым стоит пройти хотя бы раз в жизни

Все мы уже давно успели насладиться комфортными путешествиями, с удобными перелетами, отелями и прочими «все включено». Но истинный дух приключений появляется только в путешествиях с рюкзаком за плечами. Именно так можно по-настоящему познать другую страну, испытать свои силы и ощутить себя частью нашей прекрасной Земли.

Мы собрали для вас самые потрясающие пешеходные маршруты по всему миру.

Источник: AdMe.ru 1. Лестница в небо, Гавайи (© pinterest, thejoltjoker, laszlofromhalifax)

Тропа Хайку, или так называемая Лестница в небо, — культовый экстремальный маршрут из 4000 ступеней на гавайском острове Оаху. Ее сделали американские военные во время Второй мировой войны, чтобы добираться до расположенных на холмах антенн. Местные власти время от времени закрывают опасную лестницу, но желающих забраться на нее меньше не становится. Да, если соберетесь туда, помните — вниз лучше не смотреть.

На острове Сикоку вся прелесть древней Японии сохранилась в нетронутом виде. Поэтому ходят по дороге, ведущей через весь остров, не только паломники-буддисты в конических шляпах, но и толпы туристов. Маршрут занимает целых два месяца, и за время этой долгой прогулки можно увидеть 88 старинных буддистских храмов с самыми красивыми японскими садами и обрести мир в душе.

3. Тропа инков, Перу (© blogspot, Beto Santillán, Michael Doolittle)

Древняя дорога, построенная инками, пережила почти 6 столетий, и сегодня проводники из местных водят по ней туристов. Дорога то ныряет в джунгли, то взбирается высоко в горы, а в конце ждет настоящее откровение — «город в небесах», священный город империи инков Мачу-Пикчу.

4. Национальный парк Сарек, Швеция (© Fabian Schmidt, Marco Milani, Rob Orthern)

Лапландия, страна Снежной королевы, — это не сказка, но пейзажи здесь сказочной красоты. Поближе познакомиться с ее дикой северной природой можно в национальном парке Сарек. Здесь путешественников ждут самые высокие горы Швеции, реки, ледники, северное сияние и непередаваемое чувство свободы.

Отдых из разряда «все включено» — это далеко не все, что может предложить Турция. Она круче, чем мы привыкли думать. Ликийская тропа откроет чудеса этой страны: от лазурных пустынных бухт до гробниц в скалах, которые оставили чуть ли не 3 тысячелетия назад жители античной Ликии.

Залив огней получил свое название из-за необычного цвета прибрежных скал, покрытых ярко-оранжевым лишайником. Четырехдневный маршрут идет вдоль побережья с его нереально прекрасными видами, которые не встретишь больше нигде в мире: белый песок, огромные оранжевые валуны и лазурный океан.

7. Сухопутная тропа, Австралия (© Cradlehuts)

Знаменитый австралийский маршрут проходит по красивейшим местам Тасмании мимо высоких горных пиков, озер с кристально чистой водой, водопадов и вересковых полей. Вомбаты, ехидны, кенгуру и прочая забавная местная живность прилагаются.

По этой дороге в средние века шли паломники, чтобы поклониться могиле покровителя Испании — апостола Иакова. В наши дни маршрут снова стал популярным, и немалую роль в этом сыграл «Дневник мага» Паоло Коэльо . Сегодня по нему идут не только паломники, но и все те, кто стремится к самопознанию, — это некая символическая дорога к себе. В конце многие делают на память татуировки в виде ракушки — символа Пути Святого Иакова.

9. Национальный парк Зион, США (© ovidiu ifrim, Rick Goldwasser, zionnationalpark)

Зион — нагромождение скал и каменных плато, изрезанных глубокими каньонами и причудливыми тоннелями. И все это окрашено в разные цвета: розовый, оранжевый, красный, изумрудный и голубой. В этом фантастическом месте сложно поверить, что ты на планете Земля.

10. Пешеходный трек вокруг Аннапурны, Непал (© pinterest, Sonam Sherpa, reddit)

Из этого путешествия вокруг горного массива Аннапурна еще никто не возвращался прежним. Непал — это самые величественные горы на свете, самые глубокие в мире ущелья, затерянные в горах буддистские храмы и места силы.