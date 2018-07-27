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Спасатели эвакуировали с Ай-Петри туристку из Казахстана
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Спасатели эвакуировали с Ай-Петри туристку из Казахстана 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» оказали помощь 23-летней жительнице Казахстана, которая нуждалась в транспортировке из труднодоступной местности на плато горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, девушке стало плохо, она нуждалась в срочной медицинской помощи. Спустя полтора часа после поступления сигнала спасатели обнаружили пострадавшую. При помощи носилок и альпинистского снаряжения они транспортировали туристку в безопасное место и на служебном автомобиле доставили в Ялту. В дальнейшей медицинской помощи она не нуждалась.
Также сотрудники «Крым-СПАСа» в горно-лесной местности под Судаком оказали помощь девяти отдыхающим (жителям Саратовской и Самарской областей). Поднимаясь по тропе от Царского пляжа в поисках дороги к поселку Новый Свет, они заблудились.
Через час после поступления сигнала спасатели обнаружили туристов и помогли им выйти к населенному пункту. В медицинской помощи люди не нуждались.
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