Спасатели эвакуировали с Ай-Петри туристку из Казахстана

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Крым . Сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» оказали помощь 23-летней жительнице Казахстана , которая нуждалась в транспортировке из труднодоступной местности на плато горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, девушке стало плохо, она нуждалась в срочной медицинской помощи. Спустя полтора часа после поступления сигнала спасатели обнаружили пострадавшую. При помощи носилок и альпинистского снаряжения они транспортировали туристку в безопасное место и на служебном автомобиле доставили в Ялту. В дальнейшей медицинской помощи она не нуждалась.

Также сотрудники «Крым-СПАСа» в горно-лесной местности под Судаком оказали помощь девяти отдыхающим (жителям Саратовской и Самарской областей). Поднимаясь по тропе от Царского пляжа в поисках дороги к поселку Новый Свет, они заблудились.

Через час после поступления сигнала спасатели обнаружили туристов и помогли им выйти к населенному пункту. В медицинской помощи люди не нуждались.