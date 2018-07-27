В Архангельске с 1 августа включают уличное освещение

Сезон белых ночей подходит к концу.

На этой неделе МУП «Горсвет» проводит тестирование сетей наружного освещения.

В этом году, так же как и в 2017 году, администрацией Архангельска с учетом пожеланий горожан принято решение начать осветительный период на 10 дней раньше, чем в предыдущие годы, а именно, 1 августа.

Необходимо отметить, что уличное освещение в Архангельске включается и выключается автоматизированной системой управления и контроля освещения на основании утвержденного графика, а также с учетом текущих погодных условий и данных системы контроля уровня естественной освещенности.

— Время включения и выключения контролируется диспетчером и может быть изменено в зависимости от условий естественной освещенности, то есть в пасмурную погоду светильники загораются несколько раньше, чем в ясную, — рассказал директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев

Чтобы уличные светильники зажглись на всей территории областного центра, за летние месяцы была проведена большая работа по профилактике и ремонту систем уличного освещения: заменены и отремонтированы опоры, установлены новые светильники. Специалисты муниципального предприятия в постоянном режиме отслеживают работу осветительных установок, своевременно устраняют неисправности и аварийные ситуации.