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В Новосибирске впервые прошел курс по переподготовке специалистов в области нанотехнологий
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В Новосибирске впервые прошел курс по переподготовке специалистов в области нанотехнологий 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Новосибирский госуниверситет (НГУ), компания OCSiAl и Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» впервые запустили программу переподготовки специалистов в области производства нанокомпозитных полимеров, сообщила в пятницу пресс-служба НГУ. Программу прошли специалисты из Санкт-Петербурга, Урала и Сибири.
"Впервые в Новосибирском госуниверситете запущена программа профессиональной переподготовки в области разработки и производства нанокомпозитных полимерных материалов с одномерными наноаддитивами (одностенными углеродными нанотрубками — прим. ТАСС). В ней приняли участие 43 специалиста в области химии, физики, механики композиционных материалов и конструкций из Санкт— Петербурга, Саранска, Первоуральска, Барнаула, Бийска, Бердска, Новосибирска", — говорится в сообщении.
Программа включала в себя курсы по физической химии композитных материалов, системе менеджмента качества производственной деятельности, методам исследования свойств наноструктурированных композиционных материалов.
"Запуск программы позволяет устранить квалификационные дефициты специалистов наноиндустрии, способствует укреплению партнерских связей с представителями профессиональных сообществ и передовых технологических компаний, повышает уровень удовлетворенности работодателей", — цитирует пресс-служба первого проректора НГУ Сергея Голушко.
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