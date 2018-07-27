В Новосибирске впервые прошел курс по переподготовке специалистов в области нанотехнологий

НОВОСИБИРСК , 27 июля. / ТАСС /. Новосибирский госуниверситет (НГУ), компания OCSiAl и Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» впервые запустили программу переподготовки специалистов в области производства нанокомпозитных полимеров, сообщила в пятницу пресс-служба НГУ. Программу прошли специалисты из Санкт-Петербурга , Урала и Сибири. Первоуральска, Барнаула, Бийска, "Впервые в Новосибирском госуниверситете запущена программа профессиональной переподготовки в области разработки и производства нанокомпозитных полимерных материалов с одномерными наноаддитивами (одностенными углеродными нанотрубками — прим. ТАСС). В ней приняли участие 43 специалиста в области химии, физики, механики композиционных материалов и конструкций из Санкт— Петербурга, Саранска Бердска , Новосибирска", — говорится в сообщении. Программа включала в себя курсы по физической химии композитных материалов, системе менеджмента качества производственной деятельности, методам исследования свойств наноструктурированных композиционных материалов. "Запуск программы позволяет устранить квалификационные дефициты специалистов наноиндустрии, способствует укреплению партнерских связей с представителями профессиональных сообществ и передовых технологических компаний, повышает уровень удовлетворенности работодателей", — цитирует пресс-служба первого проректора НГУ Сергея Голушко.