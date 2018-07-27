Анатолий Бибилов: осетинский народ неделим

Бибилов выразил слова благодарности членам комиссий за их труд.

"Работа комиссий в действительности очень трудоемкая. Есть проблемы как в сфере развития осетинского языка, так и культуры в целом. Членам лингвистической комиссии предстоит большая и кропотливая работа. Необходимо более детально проработать вопросы грамматики осетинского языка, орфографии", — приводит его слова пресс-служба президента.

Бибилов также подчеркнул, что осетинский народ неделим, и его проблемы должны решаться совместными усилиями.

"Мы один народ, поэтому и проблемы необходимо решать вместе. Это наш единый язык, и мы будем делать все возможное для его развития. Эта ежедневная кропотливая работа на продолжительное время", — отметил он.

Президент также затронул тему негативной реакции в соцсетях на высказывания североосетинских парламентариев, которые якобы выступают против осетинского языка, заявив, что все они направлены на дестабилизацию и стравливание людей в обществе.

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев также выступил перед собравшимися. Он призвал обозначить конкретные цели перед руководством республик и работниками сферы образования, а именно преподавателями осетинского языка.

В ходе форума с докладами выступили видные ученые севера и юга Осетии — Руслан Бзаров, Мелитон Казиты, Залина Канукова, Юрий Гаглойты, Тамерлан Камболов, Зоя Битарти, Анжела Кудзоева и Константин Кочиев . Они подняли вопросы культурного развития и проблемы осетинского языка.

С докладами также выступили сопредседатели комиссий министр РСО-Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев и Министр образования и науки РЮО Натали Гассиева.

На заседании были утверждены программы мероприятий по сотрудничеству между двумя республиками в сфере национально-культурного развития осетинского народа и совместной деятельности терминологических комиссий по осетинскому языку на 2018 — 2020 годы.