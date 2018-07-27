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Единая система координат — основа межевания
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Единая система координат — основа межевания 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Росреестр по Москве напоминает, что деятельность по созданию геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей спутниковых дифференциальных геодезических станций (СДГС), подлежит соответствующему лицензированию.
Информация сетей СДГС используется при землеустройстве, недропользовании, кадастровой, градостроительной и иной деятельности, в том числе для изменения и уточнения государственной границы, а также при установлении границ между муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации. В этой связи лица, создающие сети специального назначения, обязаны передавать отчеты и координаты пунктов сетей в федеральный фонд пространственных данных, держателем которого является ФГУП «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».
Единая система координат позволяет исправить ранее допущенные при проведении геодезических и картографических работ ошибки и избежать новых.
Использование субъектами геодезической и картографической деятельности сетей СДГС, сведения о которых отсутствуют в федеральном фонде пространственных данных, является нарушением требований к выполнению таких работ и их результатам.
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