Единая система координат — основа межевания

Росреестр по Москве напоминает, что деятельность по созданию геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей спутниковых дифференциальных геодезических станций (СДГС), подлежит соответствующему лицензированию.

Информация сетей СДГС используется при землеустройстве, недропользовании, кадастровой, градостроительной и иной деятельности, в том числе для изменения и уточнения государственной границы, а также при установлении границ между муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации . В этой связи лица, создающие сети специального назначения, обязаны передавать отчеты и координаты пунктов сетей в федеральный фонд пространственных данных, держателем которого является ФГУП «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».

Единая система координат позволяет исправить ранее допущенные при проведении геодезических и картографических работ ошибки и избежать новых.

Использование субъектами геодезической и картографической деятельности сетей СДГС, сведения о которых отсутствуют в федеральном фонде пространственных данных, является нарушением требований к выполнению таких работ и их результатам.