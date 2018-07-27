Борисов рассказал, как можно сделать Дальний Восток конкурентоспособным

Вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что необходимо построить на Дальнем Востоке АЭС для конкурентоспособности региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Я думаю, нужно очень серьезно пообсуждать в правительстве и с Ростатомом строительство атомной электростанции, которая может обеспечить самой дешёвой электроэнергией, что повысит конкурентоспособность продукции. Нужно сюда подтягивать металлургические предприятия. Нужно ставить заводы и катать здесь прокат. Это даст серьезный толчок развитию Дальнего Востока", — сказал Борисов.

Ранее вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что меры по развитию Дальнего Востока требуют до 30 млрд руб. дополнительных расходов.

Он отметил, что эти цифры не учитывают такие проекты как: Транссиб и Дальневосточный федеральный университет.