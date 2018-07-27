Где в России больше всего зеленоглазых

По подсчетам ученых, только у 2% населения Земли глаза зеленого цвета. Это объясняется рецессивным геном, который определяет зеленый цвет радужной оболочки. В народе, правда, говорят, что в эту статистку внесла свои коррективы инквизиция средневековой Европы.

Женщины, которые чаще всего и бывают зеленоглазыми, считались распутницами, ведьмами и сжигались на кострах.

Почему глаза зелёные

Современной науке известно, что цвет радужной оболочки глаза человека зависит от двух факторов — плотности её волокон и количества пигмента меланина в слоях. Больше пигмента — темнее глаза, смуглее кожа. При этом задний слой радужки глаза всегда остается черным, а цвет определяется вариациями пигмента на внешних слоях оболочки. В зеленых глазах меланина немного, и окраска редко бывает равномерной. На внешнем слое роговицы сосредоточен пигмент липофусцин, он имеет желтый или светло-коричневый цвет. К этому пигменту добавляются синий или голубой. Рассеиваясь, эти цвета смешиваются и дают в общем зеленый цвет — от болотного до ярко-изумрудного.

В мире

Нидерлaндaх, Чаще всего людей с таким глазами можно встретить на северных окраинах Европы, реже — в ее центре и ещё реже — на юге. Больше всего зеленоглазых людей в Ислaндии Гермaнии и в Шотлaндии. Много зеленоглазых и среди западных и восточных славян. А вот на Ближнем Востоке, в Малой Азии или в Южной Америке их почти нет, да и откуда им там взяться, если цвет глаз определен генетически, а население в подавляющей массе темноглазое? Темный цвет глаз определяется доминирующим геном, а значит, все время вытесняет гены, отвечающие за светлые оттенки. Генетики подсчитали, что если у обоих родителей голубые глаза, то у них есть один шанс из ста, что ребенок будет зеленоглазым. А если один из них имеет зеленые глаза, а второй — голубые, то вероятность такого эффекта возрастает до 50%. Когда же папа и мама — обладатели зеленых глаз, то у их потомков возможность иметь такие же глаза равна 75%. Если же один из родителей голубоглазый, а второй — кареглазый, то зеленые глаза у ребенка могут быть только в 37% случаев. У кареглазых родителей шанс появления зеленоглазого малыша снижается до 18%.

В Америке

Американцы провели исследование среди своего населения в середине XX столетия и выяснили, что зеленый оттенок глаз был у 15,4% белых мужчин и женщин, в основном у американцев ирландского и английского происхождения (соответственно 17,4% и 16%). Среди афроамериканцев процент зеленоглазых составлял только 0,3, среди латиноамериканцев — 3,6. Так что можно предположить, что процессы потемнения радужной оболочки глаз на Американском континенте происходят еще стремительнее.

Россия в прежние времена

Исследования цвета глаз у русских в начале XX века проводил врач Иван Пантюхов. Самыми редкими цветами глаз у русских были признаны зеленый и черный — они встречались у 5% населения. Синие и голубые глаза имели 20% населения, еще у 25% были карие, но более всего для русских была свойственна серая радужная оболочка глаза. Следующее исследование проводилось антропологом Виктором Бунaком в 1965 году: этнографы обследовали 107 населенных пунктов, в том числе районы, где славянское население жило испокон веков — это центральная часть Русской равнины между реками Верхняя Вoлга и Oка, территoрии пoд Рoстoвoм и Суздалем Пoдмoскoвье , Рязанская, Смoленская, Тверская, Нoвгoрoдская oбласти, Пскoв и oкрестнoсти, деревни на реках Северная Двина, Кама и Вятка — места расселения нoвгoрoдских слoвен, вятичей и кривичей. Были изучены данные 16 828 человек, из них 8 745 мужчин и 8 074 женщины. Бунaк разработал систему определения цвета радужной оболочки глаза, разделив цвета на три типа: темный (черный, темно-карий, светло-карий и желтый), светлый (серый, серо-голубой, голубой и синий) и переходный, к которому он отнес оттенки зеленого, в том числе зеленый, желто-зеленый и серо-зеленый. Переходный тип оказался у 49,66% мужчин и 50,72% у женщин, т.е. 50,17% русских имели зеленые глаза. Светлые глаза были у 43,46% обследованных, а темные — только у 6,73%. Больше всего зеленоглазых людей в России всегда жило в северных и центральных областях. И чем восточнее от них, тем реже встречаются светлые глаза. Это объясняется смешанными браками и тем, что на этой территории коренное население монголоидное.

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