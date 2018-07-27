Правительство Алтайского края, «Мария Ра» и «Аникс» будут сотрудничать

По итогам встречи правительство Алтайского края и межрегиональные торговые сети «Мария Ра» и «Аникс» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ затрагивает широкий круг вопросов, в том числе продвижение алтайских товаров за пределы региона, стабильную ценовую политику, наличие доступного и качественного ассортимента.

Виктор Томенко подчеркнул, что сфера торговли, в которой занято около 200 тысяч человек, существенно влияет на положение дел в Алтайском крае.

«Мы с вами заняты одним общим делом: заботимся о наших земляках, об улучшении их благополучия, решаем экономические и социальные вопросы, вместе живем и работаем на одной земле. Мы заинтересованы, чтобы деятельность в сфере торговли развивалась, ваши предприятия вели ответственную социальную политику и в отношении собственных работников, и своих потребителей», — сказал Виктор Томенко.

Евгений Дешевых , врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, рассказал о торговой отрасли края.

В регионе действуют более 900 розничных сетевых компаний. Обеспеченность населения площадью торговых объектов почти вдвое превышает установленное нормативное значение, она достигла 966 кв. метров на тысячу жителей.

Доля торговли в валовом региональном продукте составляет 14,1% (70,3 миллиарда рублей). По объему налоговых отчислений торговля занимает второе место после обрабатывающих производств. Инвестиции в этой сфере за 3 года составили 10,5 млрд рублей, ежегодно открывается около 300 магазинов.

По итогам I полугодия 2018 года, оборот розничной торговли составил 150,4 млрд рублей, на 1,4% больше, чем годом ранее. Доля торговых сетей в розничном товарообороте составила 35% по итогам 2017 года и почти 40% — по итогам I квартала 2018-го.

По данным ведомственного мониторинга, 64% ассортимента местных магазинов составляют алтайские товары (по данным сетей — 42%).