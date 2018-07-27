Безумства, которые позволительны миллиардерам

Сейчас в мире живёт примерно полторы тысячи миллиардеров. Они владеют роскошными особняками, дорогими автомобилями, приобретают антиквариат и произведения искусства. Но некоторые миллиардеры совершают поистине безумные поступки, которые шокируют общественность.

1. Клайв Палмер , бизнесмен из Австралии , в 2013 году обладавший состоянием в 1 500 миллиардов, решил реконструировать «Титаник». Строительство уже идёт, но даты завершения постоянно переносятся. Более 40 000 человек уже изъявили желание купить билет на судно-гигант.

2. Лоуренс Ларри Эллисон, американский предприниматель с состоянием 64 миллиарда, так любит проводить время на Гавайских островах, что купил 97 процентов острова Ланаи и построил там аэропорт.

3. Султан Брунея владеет 20 миллиардами долларов и это позволяет ему собирать машины. Речь идёт не о мини-моделях, а о дорогостоящих премиальных экземплярах. Сейчас в коллекции султана около 5 000 автомобилей.

4. Бидзина Борис Аванишвили, грузинский бизнесмен, в 2017 году накопил 4,5 миллиарда. Ходили слухи, что у Бориса есть собственный зоопарк, где ходят ста пингвинов. Но точно известно, что бизнесмен выкапывал с корнями столетние деревья, чтобы пересадить их в свой парк. Одно из выкопанных деревьев, тюльпанное, весило 650 тонн.