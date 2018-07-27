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СМИ сообщили о возможной отставке главы Краснокамска
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СМИ сообщили о возможной отставке главы Краснокамска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Краснокамска Юлия Потапова в скором времени может покинуть пост. Как пишет «Коммерсант», она якобы назначила Полину Казанцеву (дочь мужа) руководителем гостиницы «Кама». Это подтверждают данные «СПАРК-Интерфакс».
Краевая антикоррупционная комиссия уже провела проверку, решение об отставке чиновницы должны принять депутаты гордумы. В мэрии Краснокамска воздержались от комментариев.
Напомним, Потапова возглавила Краснокамск в 2016 году, ранее она работала заместителем директора ДЮСШ «Лидер». прежний глава Краснокамска Юрий Чечеткин покинул свою должность прошлым летом после конфликта с тогдашним губернатором Виктором Басаргиным.
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