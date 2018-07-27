СМИ сообщили о возможной отставке главы Краснокамска 

Глава Краснокамска Юлия Потапова в скором времени может покинуть пост. Как пишет «Коммерсант», она якобы назначила Полину Казанцеву (дочь мужа) руководителем гостиницы «Кама». Это подтверждают данные «СПАРК-Интерфакс».
Краевая антикоррупционная комиссия уже провела проверку, решение об отставке чиновницы должны принять депутаты гордумы. В мэрии Краснокамска воздержались от комментариев.
Напомним, Потапова возглавила Краснокамск в 2016 году, ранее она работала заместителем директора ДЮСШ «Лидер». прежний глава Краснокамска Юрий Чечеткин покинул свою должность прошлым летом после конфликта с тогдашним губернатором Виктором Басаргиным.