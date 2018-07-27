В Ярославской области разрабатывают программу по борьбе с борщевиком 

«Ежегодно этот сорняк уничтожается лишь на незначительных площадях в регионе. В настоящий момент по поручению губернатора Дмитрия Миронова разрабатывается комплексная программа, направленная на борьбу с борщевиком», — заявил зампред областного правительства Валерий Холодов.
На данный момент готова дорожная карта, формируется рабочая группа.
До 1 ноября во всех районах будет проведён анализ площади, на которой растёт борщевик.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о борьбе с борщевиком.