В Хабаровском крае в субботу зазвонят

— Это не та традиционная акция, когда каждый желающий житель города может подняться на колокольню. В такой большой праздник как Крещение Руси, это будут делать профессиональные звонари, — пояснила пресс-секретарь Хабаровской епархии Анастасия Панькова

По ее словам, сегодня в Хабаровске восемь полноценных храмов, расположенный в разных районах, еще один строится на поселке Горького и в каждом есть своя колокольня.

— Звонари всех храмов одновременно начнут звонить в колокола в субботу в 12.00 по местному времени. Мелодии не регламентированы, поэтому в течении примерно пяти минут звоны будут сменяться поочередно, — пояснила Анастасия Панькова.