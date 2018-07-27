ВСБ выплатил кредиторам менее четверти долга

На балансовых счетах кредитной организации остается имущество общей стоимостью 17 млн руб. (доля собственности на квартиру и четыре земельных участка). Реализовать имущество банка на торгах полностью не удается. Не приносят желаемых результатов и попытки конкурсного управляющего в лице АСВ оспорить сомнительные сделки ВСБ. Из поданных в суд 92 заявлений на общую сумму 561 млн руб. удовлетворено 88 жалоб на сумму 16 млн рублей.

В январе 2014 г. ВСБ признали банкротом и открыли конкурсное производство. Конкурсный управляющий после проверки обстоятельств банкротства банка направил в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области заявление о возбуждении дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества кредитной организации и его преднамеренного банкротства. В августе уголовное дело было возбуждено. В сентябре банк признали потерпевшим. Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось. В марте этого года вынесено очередное постановление о приостановлении предварительного следствия до выполнения комплексной финансово‑экономической ­экспертизы.

В прошлом году АСВ попыталось обязать рассчитаться с кредиторами банкротящегося банка его главного бухгалтера Татьяну Гаврилову . Арбитражный управляющий заподозрил ее и председателя правления Валерия Кучканова в оформлении технических кредитов. Так как Кучканов на тот момент скончался, претензии на сумму 426 млн руб. предъявили главбуху. Однако одна за другой судебные инстанции отказывали АСВ в удовлетворении требования. В апреле 2018 г. определением Верховного Суда РФ АСВ отказано в передаче жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

По словам экспертов, банкротство «Коммерческого Волжского социального банка» можно назвать классическим для небольших кредитных организаций регионального уровня.

"И сумма долга, и доля удовлетворенных требований кредиторов, и действия управляющего, направленные на оспаривание спорных сделок и привлечение бенефициара к субсидиарной ответственности — все в банкротстве банка укладывается в пусть и условную, но сложившуюся за последние четыре года норму", — считает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов

Однако эксперт отмечает относительно низкий уровень эффективности оспаривания сделок конкурсным управляющим. «При условии, что конкурсным управляющим подано 92 исковых заявления на сумму почти 570 млн руб., менее 17 млн руб. удовлетворенных требований — это, конечно, мало. Опять же, на мой взгляд, с учетом того, что за последние годы сложилась практика, в рамках которой бенефициары стали значительно чаще привлекаться к субсидиарной ответственности, отказ в привлечении бывшего руководителя с требованиями 0,4 млрд руб. — это, конечно, крайне негативная новость для кредиторов, которая может указывать на низкий уровень эффективности работы арбитражного управляющего», — говорит Александр Пахомов.

Низким, по мнению экспертов, оказался и процент удовлетворенных требований кредиторов. По словам партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, средний показатель удовлетворения на сегодняшний день составляет примерно 33%, в то время как на самых ранних этапах банковских банкротств он составлял порядка 4%.