Осужденный за нападение на сотрудников колонии журналист подвергается пыткам и держит голодовку 

Российский журналист Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на сотрудника полиции, держит голодовку. Публикацию с заявлением журналиста вчера, 26 июля, разместила его подруга Татьяна Пашкевич на своей странице в Facebook.
По словам женщины, с заключенным встретился правозащитник Андрей Креков. Он рассказал, что Мохнаткин плохо выглядет и сильно похудел. Кроме того, журналист заявил, что его избили и пытались отравить газом.
«Новости печальные, он (Сергей Мохнаткин — прим. ред.) уже 12 дней на голодовке. 9 июля его привезли в ИК-21, поместили в СУС (Строгие условия содержания — прим. ред.), 12 июля по старому постановлению перевели в ПКТ (Помещение камерного типа — прим. ред.). Врач СЧ рекомендовал там содержать Сергея в мед.боксе из-за спины. В ПКТ все началось по новой, к нему применили физическую силу, он опять просил человеческого отношения и соблюдения минимальных положенных ему прав, чего сотрудники признавать, как и всегда, не хотят. Опять использовали газ, только в этот раз в хитрой форме, не как обычно, а через окно, чтобы камера видеонаблюдения не смогла зафиксировать на коридоре», — написала автор поста, уточнив, что врачи не осматривают заключенного каждый день и скрывают нездоровое состояние журналиста.
Напомним, российскому журналисту Сергею Мохнаткину — 64 года и он сидит в ИК-21 Астраханской области. В 2014 году его осудили на 4,5 года колонии строго режима за нападение на сотрудника полиции. После чего, находясь в колонии, оппозиционеру прибавили еще 11 месяцев за оскорбление представителя власти, а весной 2016 года против Мохнаткина возбудили уголовное дело о дезорганизации колонии и добавили в сроку еще 2,5 года. Защита журналиста утверждала, что дело было сфабриковано и скрывало избиение журналиста.
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