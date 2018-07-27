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В Госдуму внесли законы о повышении доступности госуслуг в социальной сфере
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В Госдуму внесли законы о повышении доступности госуслуг в социальной сфере 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Законопроекты о государственном социальном заказе на услуги в социальной сфере внесены в Государственную думу, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Внести в Государственную Думу … проект федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона „О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере“, — говорится в документе.
Целью законопроектов является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Законопроекты предусматривают возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги.
»Тем самым при оказании услуг в социальной сфере будет реализовываться принцип «деньги следуют за потребителем», — говорится в сообщении. Кроме того, реализация законопроектов позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объеме социальных госуслуг.
Уточняется, что законопроект не обязывает использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг — он создает правовое поле, в рамках которого может проводиться такой отбор.
"Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, что будет способствовать устранению сложившегося неравенства в сфере финансирования такой деятельности", — отмечается в сообщении.
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