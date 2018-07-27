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Ледокол «Лидер» построят предприятия Дальнего Востока
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Ледокол «Лидер» построят предприятия Дальнего Востока 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Новейший ледокол «Лидер» будут строить на верфи Дальнем Востоке, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.
Фото: Wikimedia commons
Атомный ледокол «Лидер», который обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути, будут строить на одной из верфей Дальнего Востока. "Дальневосточные предприятия также примут участие в данной работе, здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер», — сказал замглавы Минпромторга на Международном дальневосточном морском салоне. "Отечественная промышленность восстановила ранее утраченные компетенции в этой сфере, благодаря этому ведется строительство трех самых мощных в мире атомных ледоколов", — отметил Рязанцев, подчеркнув, что сегодня идет работа по обновлению ледокольного флота. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что площадка для строительства «Лидера» будет выбрана до середины июля. Ключевыми критериями при этом стали минимальность затрат и гарантированные сроки работ. «Ледоколы нового класса мощностью 120 МВт должны быть заложены не позднее 2020 года, чтобы к 2027 году исходя из технологического цикла строительства они уже были спущены на воду», — отметил вице-премьер. Контракт с судостроительным предприятием, по словам Борисова, предусматривает «непосредственное начало работ в 2020 году». "Лидер" должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Севморпути при толщине льда свыше 4 м. Его мощность — 120-130 МВт, длина — свыше 200 м, ширина — около 50 м, осадка — 13 м.
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