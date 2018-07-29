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В Москве построят круглогодичное футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей
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В Москве построят круглогодичное футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо самого поля, в спортивном комплексе откроют медицинский кабинет, тренажерный зал, учебный класс, раздевалки, душевые, комнату отдыха и кафе.
В Москве в скором времени появится футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей. Объект будет работать круглый год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что за счет более трех десятков светодиодных прожекторов специалисты создадут полную иллюзию дневного света. Так, спортивное состязание можно будет проводить в любое время года, вне зависимости от времени.
Постройка будет представлять собой трехэтажное здание и располагаться на площади восемь тысяч квадратных метров, шесть тысяч из которых займет непосредственно само поле.
По словам руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, площадка станет одной из крупнейших в столице и по размерам уступит лишь комплексам «Лужники» и стадионам «Спартак» и ЦСКА.
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