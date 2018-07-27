Борисов предложил создать аналог «автохлама» для судов

Фото: Pxhere

Вице-премьер предложил ввести льготы под строительство гражданских судов для тех, кто сдает старые суда. В качестве примера он привел программу утилизации автомобилей.

"При реанимации автомобильной промышленности очень хорошо пошла тема утилизации старых автомобилей, которые стимулировали покупку новых. Этим механизмом мы фактически спасли автомобильную промышленность в 2008-2009 годах. Если этот механизм работает, почему бы его не использовать? Рыболовы будут сдавать свои старые шлюпочки, стоимость которых мы будем учитывать в новый заказ", — заявил вице-премьер на международного дальневосточного морского салона.

Юрий Борисов отметил, что сейчас Россия активно развивает строительство гражданского флота, в том числе и танкеров. Он сообщил, что в этом году могут появиться и другие механизмы поддержки российских судовладельцев, в том числе и дополнительные преференции.