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Борисов предложил создать аналог «автохлама» для судов
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Борисов предложил создать аналог «автохлама» для судов 

Вести Экономика 30 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Вице-премьер РФ Юрий Борисов предложил создать программу утилизации старых судов по аналогии с «автохламом».
Фото: Pxhere
Вице-премьер предложил ввести льготы под строительство гражданских судов для тех, кто сдает старые суда. В качестве примера он привел программу утилизации автомобилей.
"При реанимации автомобильной промышленности очень хорошо пошла тема утилизации старых автомобилей, которые стимулировали покупку новых. Этим механизмом мы фактически спасли автомобильную промышленность в 2008-2009 годах. Если этот механизм работает, почему бы его не использовать? Рыболовы будут сдавать свои старые шлюпочки, стоимость которых мы будем учитывать в новый заказ", — заявил вице-премьер на международного дальневосточного морского салона.
Юрий Борисов отметил, что сейчас Россия активно развивает строительство гражданского флота, в том числе и танкеров. Он сообщил, что в этом году могут появиться и другие механизмы поддержки российских судовладельцев, в том числе и дополнительные преференции.
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