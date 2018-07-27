В Калининграде нашли пропавшего 26 июля 11-летнего мальчика

В настоящее время ребёнок находится у родителей. Сотрудники полиции установили, что во время отсутствия в отношении Максима противоправных действий не происходило. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят со школьником и его родителями профилактическую работу, чтобы подобная ситуация не произошла в будущем.

Мальчик ушёл из дома на улице Вагоностроительной около 18:40 в четверг, 26 июля. После этого его местонахождение оставалось неизвестным.