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В Калининграде нашли пропавшего 26 июля 11-летнего мальчика
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В Калининграде нашли пропавшего 26 июля 11-летнего мальчика 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Калининграде нашли 11-летнего Максима К., который пропал 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области
В настоящее время ребёнок находится у родителей. Сотрудники полиции установили, что во время отсутствия в отношении Максима противоправных действий не происходило. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят со школьником и его родителями профилактическую работу, чтобы подобная ситуация не произошла в будущем.
Мальчик ушёл из дома на улице Вагоностроительной около 18:40 в четверг, 26 июля. После этого его местонахождение оставалось неизвестным.
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