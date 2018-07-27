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В Прикамье во время сплава пропал мужчина
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В Прикамье во время сплава пропал мужчина 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Чусового Александр Шишкин отправился на сплав и пропал.
Как сообщают родственники, последний раз он выходил на связь днём 21 июля. Александр сплавлялся с компанией приятелей. В какой-то момент, как рассказали сплавщики родным, мужчина ушёл в неизвестном направлении. В компании решили, что он отправился домой.
Возможно Александр находится в районе деревень Казаево-Шушпанка.
Приметы пропавшего: 42 года, рост 187, крупного телосложения. Был одет в футболку и шорты
Родственники просят всех, кто видел Александра, связаться с ними по телефону 89523312838.
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