В Прикамье во время сплава пропал мужчина

Житель Чусового Александр Шишкин отправился на сплав и пропал.

Как сообщают родственники, последний раз он выходил на связь днём 21 июля. Александр сплавлялся с компанией приятелей. В какой-то момент, как рассказали сплавщики родным, мужчина ушёл в неизвестном направлении. В компании решили, что он отправился домой.

Возможно Александр находится в районе деревень Казаево-Шушпанка.

Приметы пропавшего: 42 года, рост 187, крупного телосложения. Был одет в футболку и шорты

Родственники просят всех, кто видел Александра, связаться с ними по телефону 89523312838.