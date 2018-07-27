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Конструкторы ДВО РАН представили в Приморье автономный комплекс измерения параметров воды
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Конструкторы ДВО РАН представили в Приморье автономный комплекс измерения параметров воды 

ТАСС 29 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения (ДВО) РАН на Международном дальневосточном морском салоне во Владивостоке представило новейшую автономную гидрофизическую измерительную станцию. О разработке сообщил ТАСС на полях салона заведующий одной из лабораторий бюро Валерий Ким.
"В России пока нет аналогов этой высокомобильной системе. Она представляет собой буй, который можно сбросить в воду с обычной надувной лодки. Буй ложится на дно и раз или несколько в сутки всплывает к поверхности, попутно собирая информацию о составе и других параметрах воды. У поверхности он по радиосвязи или через спутник передает все данные исследователям", — рассказал Ким.
По его словам, система может определить соленость воды, ее загрязненность нефтепродуктами, давление, радиационный фон, температуру, и в принципе любые другие параметры, если установить соответствующие датчики. Снять показания буй может на любой заданной глубине. Как рассказали ТАСС представители владивостокского завода «Дальприбор», предприятие уже готово выпускать эти измерительные системы, если поступят заказы.
Первый международный дальневосточный Морской салон проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. В нем участвуют более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний. Участники салона обсудят проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли. Центральным событием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».
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