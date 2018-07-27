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Калининградский завод «Янтарь» в 2019 году построит три траулера для камчатских рыболовов
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Калининградский завод «Янтарь» в 2019 году построит три траулера для камчатских рыболовов 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Калининградский судостроительный завод «Янтарь» построит три современных и не имеющих аналогов в России рыболовных траулера-сейнера для камчатского Рыболовецкого колхоза им. Ленина. Об этом сообщил ТАСС на полях Международного морского салона представитель завода Алексей Герасимов.
"Судов подобного класса сегодня нет в России. Оно имеет уникальную производительность и способно заменить по этому показателю три-четыре старых траулера. Кроме того, для работы судна проекта SK-3101R требуется всего 15 человек, что в разы меньше, чем на подобных рыболовецкий судах. Сейчас три таких судна строятся впервые и заказал их у нас Рыболовецкий колхоз им. Ленина на Камчатке", — сказал Герасимов, добавив, что поставка намечена на 2019 год.
Длина траулера-сейнера составляет 50,6 м, ширина — 12 м. Он предназначен для лова рыбы кошельковым неводом, донным и пелагическим тралом. Основной его особенностью является хранение улова в танках охлаждаемой морской воды.
Первый международный дальневосточный Морской салон проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. В нем участвуют более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний. Участники салона обсудят проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли. Центральным событием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».
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