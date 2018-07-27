Дайджест российских СМИ — 27 июля

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КОММЕРСАНТ

— Подход Рособрнадзора сочли ненаучным — Ученые РАН из клуба «1 июля» резко раскритиковали решение правительства дать Рособрнадзору полномочия проверять академические институты. Члены влиятельного неформального сообщества заявили, что экспертов службы «и близко нельзя подпускать к науке и образованию». Более того, ученые указывают Рособрнадзору, что на самом деле именно РАН должна провести «тщательный анализ качества его работы». В Рособрнадзоре заявили «Ъ», что собираются координировать с РАН «все действия в этой сфере».

— Кризис перепроизводства господдержки — ФАС хочет ограничить господдержку на создание новых производств в профицитных отраслях промышленности. Об этом уже просили металлурги, но в рамках новой инициативы идею планируется распространить и на другие отрасли. Помимо металлургии сегодня свободные мощности есть в машиностроении, нефтепереработке, вагоно— и судостроении. Однако причины, которые к этому привели, перспективы загрузки и срок перехода от профицита к дефициту всегда разные, что, по мнению экспертов и участников рынка, затрудняет разработку единого подхода.

— Предустановка на патриотизм — К апрелю 2019 года в России может появиться закон, обязующий производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений. Инициатива предусмотрена «дорожной картой» по развитию конкуренции, которую ФАС внесла в правительство. Появление таких требований приведет к новым затратам со стороны производителей и может увеличить конечную стоимость устройств, считают участники рынка.

— ОСАГО уступило гражданскому долгу — Банк России откладывает на осень ценовую реформу ОСАГО, которая должна расширить тарифный коридор и изменить коэффициенты, влияющие на стоимость полиса для автовладельцев. Ранее регулятор планировал осуществить все эти изменения уже нынешним летом. В ЦБ называют перенос «технической сдвижкой», однако эксперты видят в этом попытку избежать недовольства граждан перед сентябрьским единым днем голосования.

— Труд напрасный, труд случайный — Около 40% продуктов труда в России производится вразрез с представлениями работающих о том, как, в каком количестве и с какими временными затратами они готовы работать. Это первая известная оценка «социально неоптимизированного труда» для РФ, проведенная по данным 2016–2017 годов в Высшей школе экономики (ВШЭ). Важные и неочевидные выводы исследования: труд «без желания» более распространен за пределами крупных городов, заняты им около 60% работающего населения, более высокооплачиваемые сотрудники в среднем реже привлекаются к «социально неоптимизированной» работе.

Михаила Балакина. Сергей Собянин взял на себя ответственность за здравоохранение — Мэр Москвы Сергей Собянин подготовит предвыборную программу по итогам серии встреч с экспертами. Первая такая встреча — на тему здравоохранения — прошла в его избирательном штабе 26 июля. Мэр заявил, что «десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого», поэтому их необходимо реконструировать. Между тем Мосгоризбирком (МГИК) не смог подготовить апелляцию в Верховный суд (ВС) на решение Мосгорсуда , восстановившего в качестве кандидата на выборах депутата Мосгордумы

— Пенсионерам пересчитали болезни — Минздрав обнародовал данные о заболеваемости россиян пенсионного возраста за прошлый год. По данным ведомства, чаще всего пожилые в России страдают от высокого кровяного давления, поражений костей, мышц и органов дыхания. По сравнению с 2013 годом число поставленных диагнозов почти по всем наиболее распространенным заболеваниям пенсионеров выросло на 10–15%. Впрочем, на фоне роста продолжительности жизни этой категории населения увеличение показателей заболеваемости скорее свидетельствует о более тщательном, чем прежде, медицинском контроле.

— Губернаторские выборы теряют статус — В большинстве регионов, где проходят губернаторские выборы, завершилась подача документов на регистрацию кандидатов. Только в трех субъектах на выборы от партий парламентской оппозиции выдвинулись депутаты Госдумы , все они представляют ЛДПР . В нескольких регионах в кампаниях не участвуют даже депутаты регионального уровня. В четырех регионах не выдвинула своих представителей КПРФ

Центризбирком сверит с законом вопрос коммунистов — Сегодня Центризбирком (ЦИК) решит, соответствует ли закону вопрос о повышении пенсионного возраста, который КПРФ намерена вынести на всенародный референдум. Если решение ЦИКа будет отрицательным, коммунисты обещают оспорить его в суде и провести параллельно серию повсеместных акций протеста, чтобы собрать 60–70 млн подписей и «выложить их на стол президенту». При положительном решении ЦИКа подготовка референдума займет три месяца. Но Госдума может уже в конце сентября принять во втором чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.

— Адвокатское бюро подвело под арест — Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и главу дирекции правового обеспечения объединения Екатерину Аверьянову. Они обвиняются в хищении 332,5 млн руб. путем необоснованных выплат адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры». В суде обвиняемые и их защита пытались убедить суд, что сотрудничество с адвокатами имело чисто гражданско-правовой характер, помешать расследованию они не могут и поэтому оснований для ареста нет, однако суд решил иначе.

— Заслуги не спасли от СИЗО — В четверг Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого замглавы МЧС России 62-летнего Сергея Шлякова . Генерал-полковник, награжденный тремя президентами РФ орденами, обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он входил в группу решальщиков, которая получила от экс-сенатора Юрия Удалова крупную сумму за его назначение губернатором Ярославской области , но свои обещания не выполнила.

— Пытки ждут перенастройки объективов — Российская делегация предоставила Комитету против пыток (КПП) ООН ответы на вопросы о мерах борьбы с пытками в стране. В частности, сообщалось, что во всех колониях пройдет ревизия видеокамер и видеорегистраторов, а к концу года будет принят закон о компенсациях за ненадлежащие условия содержания заключенных. В ООН Россию поругали за отсутствие статистики по наказаниям за пытки. По мнению правозащитников, делегация РФ говорила в основном не о правоприменении, а о качестве законодательства, к которому претензий у экспертов почти нет.

— F-35 попали под С-400 — До ухода на летние каникулы Конгрессу США предстоит принять закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год. Он дает Белому дому право не наказывать три государства, входящие в список ключевых покупателей российского оружия, — Индию, Вьетнам Индонезию . При этом администрации не удалось убедить Конгресс включить в этот список одного из ключевых союзников США в Евразии — Турцию. В случае покупки Анкарой у России зенитных ракетных систем С-400 ей могут отказать в поставке более чем ста истребителей F-35 на общую сумму $10 млрд По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, вопрос о том, в чью пользу сделает выбор Анкара, остается открытым.

— Шаланды, полные субсидий — Как стало известно «Ъ», Росрыболовство предлагает субсидировать из бюджета не менее 25% стоимости строительства малотоннажного рыбопромыслового флота. Для этого в ближайшие пять лет потребуется 3 млрд руб., из которых 500 млн руб. — уже в этом году. Государство и так активно поддерживает и судостроение, и рыбную отрасль, но там называют имеющиеся механизмы неподходящими для малотоннажного флота. В Минпромторге считают нужным как минимум доработать инициативу, определив размер субсидий по каждому проекту.

— Должники не узнают коллектора в лицо — Поправки в закон о взыскании долгов физических лиц обещают значительно усложнить жизнь должникам. В соответствии с ними гражданин будет узнавать о передаче долга от кредитора к коллектору лишь на специальном ресурсе в интернете. При этом в реестре будут раскрывать данные должника, составляющие банковскую тайну, однако будет отсутствовать информация о взыскателе. Эксперты отмечают, что реализация данной инициативы увеличит риски заемщика, так как о его долгах можно будет «узнать, не выходя из дома».

— Такси разогнались на инвестициях — Агрегатор такси «Ситимобил» вышел на второе место по мобильной онлайн-аудитории в Москве, следует из данных компании «Сравни такси». По ее оценке, на приложение «Ситимобил» во втором квартале переходили 10% пользователей смартфонов, тогда как у «Яндекс. Такси» и Uber вместе было 60% переходов. Рост доли «Ситимобил» заметен и конкурентам, которые связывают его с инвестициями в «агрессивную рекламную кампанию» и доплатами водителям.

— ЦБ доплатил за санацию — Финансовая помощь, которую ЦБ предоставил «Открытию», Бинбанку Промсвязьбанку , оказалась чрезмерной. После восстановления финансовой устойчивости у этих кредитных организаций оказались «лишние» 0,7 трлн руб., которые они разместили на депозитах в ЦБ. С учетом разницы в ставках за полугодие банки заработали почти 10 млрд руб. По мнению самого регулятора, объем средств на оздоровление банков был «необходимым и достаточным».

— Акционеры укрепились в реестрах — Большинство акционерных обществ выбирают держателя реестра один раз и предпочитают не менять его. При этом чаще всего они пользуются услугами в рамках основной деятельности регистратора (ведение реестра акционеров) и заинтересованы в использовании онлайн-сервисов своего регистратора. Такие результаты получили аналитики НАФИ по итогам опроса представителей компаний, которые являются клиентами регистраторов.

— За заемщика поручится народ — К набирающим популярность краудфандинговым площадкам, позволяющим компаниям и ИП привлекать средства граждан напрямую, скоро присоединятся и краудваучинговые системы, позволяющие заемщикам МФО экономить на ставке за счет множества поручителей. На первый взгляд подобное сотрудничество выгодно всем. Однако, по оценке экспертов, народное поручительство больше похоже на тотализатор с соответствующими рисками для всех участников процесса.

— Пенсионный рынок лишился «Достоинства» — Количество негосударственных пенсионных фондов (НПФ), существующих в форме некоммерческих организаций (НКО), стремительно сокращается. С начала недели еще два из них лишились лицензии. Из оставшихся 11 НПФ до половины могут не пройти акционирования.

— Энергетиков ждет вынужденная распродажа — ФАС хочет получить право через суд принуждать энергокомпании продавать непрофильные активы, которыми те по закону не могут владеть. Среди возможных примеров — "Россети" с северокавказскими энергосбытами и структуры Олега Дерипаски , владеющие "Иркутскэнерго" и электросетевыми активами в том же регионе. Впрочем, последний вопрос за ФАС может решить Минфин США , который требует от господина Дерипаски отказа от контроля над его ключевыми компаниями.

НЛМК не добежал до казахской границы — Как стало известно «Ъ», Евразийский межправительственный совет, куда входят премьеры стран ЕАЭС , продолжит рассмотрение спора НЛМК Владимира Лисина и казахской Alageum. В феврале на уровне вице-премьеров двух стран была достигнута договоренность, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не станет штрафовать НЛМК за «дискриминирующие действия» при продажах трансформаторной стали в ЕАЭС, если компании договорятся о цене поставок. Но Alageum Electric настаивает на скидке в 15%, а в НЛМК не готовы предоставлять ее.

— Американский газ застыл между Россией и Азией — В торговых переговорах с США Евросоюз фактически остался на прежней позиции по импорту сжиженного газа: страны союза готовы закупать его, если цена будет конкурентной. Но добиться этого сложно. Сейчас большие объемы СПГ из США едва ли придут в Европу, поскольку при высоких ценах на нефть их выгоднее поставить в Азию, а при падении стоимости нефти газ "Газпрома" окажется дешевле.

— Магнит" нащупал дно — Покупательский трафик второго по обороту российского продовольственного ритейлера «Магнит» продолжил сокращаться во втором квартале 2018 года на фоне роста этого показателя у ближайших конкурентов — X5 Retail Group и «Ленты». Улучшения ситуации в «Магните» аналитики ждут до конца этого года: свои прогнозы они связывают с политикой нового менеджмента компании во главе с бывшим гендиректором «Пятерочки» Ольгой Наумовой

— Торговля покинула Кутузовский проспект — Крупные торговые магистрали в Москве — а это основные городские проспекты — стали менее привлекательны для арендаторов коммерческих помещений из-за ужесточения правил парковки. Самая сложная ситуация — на Кутузовском проспекте, где пустует более четверти площадей. Арендаторы предпочитают пешеходные улицы, где вакансия помещений стрит-ритейла минимальна.

— Четвертый элемент гостиниц — У сети отелей в Перми , Кирове и Екатеринбурге , которой раньше управляли структуры, близкие к экс-губернатору Кировской области Никите Белых , появилась новая управляющая компания. Эти объекты, которые сейчас работают под брендом Hilton, до конца 2018 года поменяют вывеску на Four Elements Hotels. Новая сеть сейчас ведет переговоры о присоединении еще шести объектов, в том числе расположенных в Европе.

— Интернет-компании померились ростом — "Яндекс" благодаря в том числе кратному росту выручки от сегмента такси обогнал Mail.ru Group по темпам роста основных финансовых показателей — консолидированной выручки и чистой прибыли — за второй квартал. Mail.ru Group в этом году только начала инвестировать в такси и делает ставку на монетизацию мобильной аудитории своих социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»: если в 2016-м мобильная реклама обеспечивала лишь около трети их выручки, то по итогам минувшего квартала — уже 64%.

ФРИИ выйдет в новое измерение — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 51,7 млн руб. в компанию Texel, занимающуюся созданием 3D-моделей тела человека. Продукт стартапа по его планам должен помочь интернет-магазинам снизить процент возврата одежды при онлайн-покупках. В аналогичный проект уже инвестировала американская Amazon.

www.vedomosti.ru — Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова может продать строящийся терминал в порту Находка — Группа «Сумма», управляющая активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» (ОПН) структурам Дмитрия Босова . Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к разным сторонам переговоров. Кроме Босова активом интересовался и Роман Троценко , добавляют трое из них. Актив оценен в 1,45 млрд руб., продолжают они.

— Пенсионная реформа стала разъедать партию власти — Сразу двое известных единороссов в четверг так или иначе поплатились за свою позицию по пенсионной реформе. Сначала появилась информация о том, что замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк подал заявление об отставке с партийного поста: об этом сообщили источники РБК и подтвердили собеседники «Ведомостей» в партии власти. Позднее коллеги Натальи Поклонской по фракции «Единая Россия» отказались прийти на заседание возглавляемой ею комиссии по контролю за доходами депутатов.

— Российские чиновники считают, что в стране пыток нет — Российская делегация в четверг ответила на вопросы, поставленные комитетом ООН против пыток накануне, в первый день отчета России о соблюдении Конвенции против пыток. Входящие в делегацию чиновники и силовики заявили, что нашумевший факт избиения заключенного в ярославской колонии подтвердился, но ни один из других подобных случаев не нашел подтверждения.

— Российские политические партии все больше зависят от бюджетного финансирования — За последние шесть лет парламентские партии получили напрямую из федерального бюджета более 31,5 млрд руб., подсчитали эксперты «Голоса», который публикует в пятницу аналитический доклад о финансировании парламентских партий России в 2012–2017 гг. Все это время бюджет не просто был главным источником дохода для партий, его доля неуклонно росла.

— Производители продуктов опасаются массовых изъятий из торговых сетей — С просьбой отложить обязательное введение норм допустимых остатков лекарств в непереработанной животной продукции производители продуктов обратились к члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову . В их числе — Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко, Ассоциация компаний розничной торговли и др. Письмо будет рассмотрено, сообщил представитель ЕЭК.

— Помощь адвоката — один из признаков фирмы-однодневки, считает ФНС — Бизнесу становится все труднее защищаться от претензий налоговиков. В мае Верховный суд признал проигранный налоговиками спор злоупотреблением правом компанией, а теперь обращение к адвокату будет считаться признаком фиктивной деятельности бизнеса. Такое письмо в начале июля выпустила Федеральная налоговая служба (ФНС). Присутствие адвоката не является самостоятельным и единственным критерием для аннулирования деклараций — это лишь один из признаков, указывает представитель ФНС. На добросовестные компании положения письма не распространяются, уверяет он.

— Доторговались до мира — Временно приостановить торговую войну президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились во время переговоров в среду. Их главным итогом стал отказ от введения новых пошлин, решение провести переговоры об отмене торговых барьеров и договориться о пошлинах на сталь и алюминий. В будущем ЕС и США обнулят пошлины на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению, нарастят торговлю услугами, а также химическими и медицинскими товарами, рассказал Трамп после встречи.

— Котировки Facebook обвалились на 20% — Обрушение акций Facebook стало крупнейшим в истории США однодневным падением стоимости компании. Капитализация соцсети рухнула на $120 млрд (до $513 млрд), состояние ее основателя Марка Цукерберга уменьшилось на $18 млрд Падение котировок компании увлекло за собой весь индекс NASDAQ, который вчера потерял 1,9%.

— Telegram запускает «паспорта» пользователей — Мессенджер Telegram объявил о запуске новой функции для авторизации пользователей — Telegram Passport. Это единый способ для авторизации пользователей в сервисах, где нужно подтверждение личности, объясняет Telegram. Она позволяет один раз загрузить документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными с сервисами, которые требуют подтверждения личности. Раньше одни и те же документы для каждого нового приложения нужно было загружать отдельно, пишет Telegram.

— Доходы "АвтоВАЗа" будут расти — «АвтоВАЗ» в первом полугодии этого года получил 3,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка в 4,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. Выручка увеличилась на 31,5% до 134,7 млрд руб.

Forbes . Инструмент иллюзиониста — Новым исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes назначен Андрей Золотов , объявили редакции журнала вечером 26 июля представители издательского дома (ИД) ACMG, который выпускает Forbes в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника журнала и подтвердил представитель ACMG.

— Гендиректор «Магнита» рассказала об изменениях магазинов сети — Рост продаж второго по обороту ритейлера в России «Магнит» снова замедлился. После небольшого ускорения в I квартале, когда выручка увеличилась на 8,1% год к году, во II квартале она прибавила 6,5% до 306,7 млрд руб., сообщила компания. Это ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 310,4 млрд руб.

— Фонд ГК «Регион» получил 3,5 га в центре Москвы, ранее принадлежавших ЮКОСу — Структура группы «Регион» может построить жилой квартал рядом с бывшей штаб-квартирой нефтяной компании ЮКОС, рассказали «Ведомостям» два риэлтора, работающих в районе Павелецкого вокзала. Именно здесь — на 3,5 га по Дубининской улице — в 2015 г. градостроительно-земельная комиссия разрешила фирме «Топмастер-риэлти» и связанным с нею фирмам возвести комплекс общей площадью 111 000 кв. м. Из них под жилье предполагалось отвести 87 500 кв. м, остальное — под коммерческую недвижимость и социальную инфраструктуру.

www.rg.ru — Пятерка! — В Йоханнесбурге открылся десятый саммит лидеров стран БРИКС. Лидеры обсудили снижение рисков в связи с цифровой революцией, развитие в условиях усиления торговых войн и международную безопасность.

— Все спокойно — В Европе, ориентируясь на российские нормы, ввели более жесткие требования по допуску к полетам для пилотов. Летный состав будут тестировать на психологическую устойчивость и проверять на предмет употребления лекарств и алкоголя.

— Аритмия — Ежегодно в России почти 300 тысяч человек умирают по причине внезапной остановки сердца. Таких случаев не становится меньше. Можно ли изменить трагическую ситуацию? Об этом обозреватель «РГ» беседует академиком РАН Амираном Ревишвили

— Лучше в садик — В России предложили поддержать родителей, которые не могут устроить ребенка в детсад. Законопроект о выплате за ребенка, которому не нашлось места в садике, готовится к осенней сессии. Другой документ устанавливает пособие на детей до 14 лет.

— Урожай дороже денег — Аграриям окажут дополнительную помощь в связи с ростом цен горюче-смазочных материалов. Эти меры премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с министрами финансов и сельского хозяйства.

— Выпустили в распродажу — Отток зарубежного капитала из РФ продолжится, предупреждают аналитики. Такой вывод они сделали из того, что номинальный объем российских облигаций федерального займа, принадлежащий инвесторам-нерезидентам, упал ниже двух триллионов рублей.

— Зерно добавит энергии — Излишки зерна, учитывая высокие урожаи последних лет и большие переходящие запасы, можно направить на производство биоэтанола. И рынку облегчение, и производителям стимул.

Дмитрий Горин. — Отдых пахнет керосином — Повышение авиакомпаниями топливного сбора может привести к увеличению стоимости перелета в рамках турпакета на несколько процентов. Об этом рассказал «РГ» советник главы Ростуризма

— С поправкой на защиту — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги весенней сессии. В частности, она отметила, что в пакете пенсионных изменений необходимо принимать комплекс мер по поддержке граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

— Высшей школе нашли куратора — Распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева ректор Южного федерального университета Марина Боровская назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ.

— Рулевая тяга — Россияне предпочитают автомобили мощностью до 150 л.с. Это 87% российского автопарка. Такие данные приводит ФНС по результатам анализа статистики по уплате гражданами транспортного налога.

— Прыжок из пожара — Уникальную парашютную систему, которая сможет спасти много жизней при пожарах в высотных зданиях, впервые продемонстрировали на аэродроме Киржач . По данным разработчиков, достаточно 30 метров — высота девятиэтажного дома — для совершения прыжка.

— Новости без акцента— Председателю телерадиокомпании «Мир» Радику Батыршину исполняется 50 лет. «Мир» старается работать так, чтобы быть интересным во всех странах СНГ и не ограничивать нашего зрителя пределами одной страны", — рассказал он в интервью «РГ».

— Не тот запах — Сотрудники правоохранительных органов обнаружили цех для изготовления поддельной парфюмерии в Щелковском районе Подмосковья . Производство располагалось на территории птицефабрики.

— Улётный гонорар — Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора НПО имени Лавочкина. За несколько часов до этого Главное следственное управление СКР по Московской области предъявило ему обвинения в особо крупном мошенничестве. По делу проходят трое.

— Высокое кресло за наличные — Экс-замглаве МЧС Сергею Шлякову предъявили обвинения по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что в период с 2013 по 2015 годы, бывший чиновник занимался продажей госдолжностей.

— Лишен звания — Мосгорсуд приговорил бывшего замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета, полковника Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима.

— Парад наступает — Министр обороны Сергей Шойгу 26 июля провел в Санкт-Петербурге генеральную репетицию главного военно-морского парада, посвященного 322-й годовщине российского флота. Праздник в этом году отмечают 29 июля.

— Восставшие из пепла — Археологи нашли в центре Москвы 55 фрагментов изразцов XVII века. Украшенная ими печь «квартировалась» в одном из жилых домов на Ивановской горке. Его, предположительно, уничтожил дотла Троицкий пожар 1737 года. По крайней мере, такой версии придерживаются историки.

— Миллионы к обеду — 26 июля стало известно, что по уголовному делу бывшего вип-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко Пресненским районным судом Москвы назначена дата начала процесса. Суд проведет второго августа предварительные слушания.

— Остов на «Дону» — Работы на ключевом участке Центральной кольцевой автодороги в Новой Москве, соединяющей трассы М4 «Дон» и А-107, вступили в завершающую стадию. Об этом заявил Сергей Собянин, осмотрев возводимый путепровод на пересечении ЦКАД с Варшавским шоссе.

— Вода погрозила и ушла — В Амурской области , куда накануне прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев , паводок резко закончился одновременно с его прилетом. Прекратились дожди, и большая вода мгновенно пошла на спад. На правительственной комиссии в Благовещенске министр отметил, что ситуация у амурчан гораздо лучше, чем в Забайкалье. Губернатор Василий Орлов согласился и предложил снять в области режим ЧС регионального уровня.

— Нахимичили — В Московской области и Москве после операции ФСБ были задержаны члены преступной группы, которая специализировалась на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Это одно из самых крупных задержаний производителей и продавцов «синтетики» в стране за последнее время.

— Юнкер сбит — Договоренности, достигнутые на встрече главы Еврокомиссии и президента США, можно назвать полной капитуляцией Брюсселя . Европейцам предстоит подсчитать, не слишком ли высокую цену заплатит Старый свет, чтобы очутиться в объятиях США.

— Расплавленный Альбион — Британская инфраструктура оказалась не готова к аномальной жаре. Об этом говорится в докладе, представленном в комитете по экологическому аудиту Палаты общин

— Разрешили не выдавать — Входящим в Евросоюз странам рекомендовано не выдавать преступников в Польшу из-за судебной реформы, которая вызывает вопросы у Брюсселя.

— Улитка против сервисов — Барселона на несколько дней осталась практически без такси. Официальные перевозчики устроили двухдневную забастовку, выражая недовольство увеличением количества частных водителей, работающих с мобильными приложениями.

— Помпео не дрогнул — В сенате с пристрастием опросили Майка Помпео о встрече Путина и Трампа в Хельсинки . Глава госдепа весьма энергично защищал не только сам саммит, но и все внешнеполитические инициативы президента США.

— Буром по сердцу — В Нижнем Новгороде пациентов с ишемической болезнью оперируют с помощью ротоблатора. Новая технология позволяет избежать большого разреза грудной клетки и открытого хирургического вмешательства.

— Подожди с перекусом до завтрака — Перекусы в позднее время суток могут стать причиной сразу двух видов рака: предстательной и молочной железы. Такой вывод сделали испанские ученые после проведенного исследования о влиянии поздних приемов пищи на сон и здоровье человека.

— В первой тройке без перемен — Медицинские эксперты назвали главные причины летальных исходов в ХХI веке. На первом месте оказались болезни сердца и сосудов, которые ежегодно уносят жизни 17,9 млн человек. На второй позиции рак, а на третьей — ВИЧ-инфекция.

— Штраф с неба — Беспилотники фиксируют нарушения ПДД в Удмуртии . Пока они летают над загородными трассами и следят за нарушениями водителей при обгоне. В дальнейшем будет фиксироваться и превышение скорости.

— Под девять процентов — Обзавестись собственным жильем молодым семьям и специалистам в Хакасии поможет новая республиканская программа, которая начнет действовать со следующего года. Жители региона, ставшие ее участниками, смогут купить квартиру или построить дом, взяв ипотеку всего под девять процентов годовых. Такие комфортные условия руководители местных банков гарантировали на встрече с властями республики.

— Посадили и забыли — Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям призвало передать бесхозяйные лесополосы в ведение муниципальных органов власти или бесплатно частным владельцам. Уже почти три десятка лет эти природные объекты лишены правового статуса.

— Русский мост — Представители русскоязычных СМИ из 32 стран приняли участие в Международном форуме It's time for Moscow. В рамках встречи прошел «круглый стол», на котором журналисты размышляли о том, как донести объективные новости о России до своей аудитории.

— Перемирие за партой — С нового учебного года разрешать конфликтные ситуации во всех школах Екатеринбурга будут общественные комитеты примирения. Волонтерами-медиаторами станут педагоги, родители и даже ученики. Они будут искать выход из любых сложных ситуаций, связанных с внутришкольными взаимоотношениями.

— Самородок Третьяк — В Калининградской области нашли уникальный янтарный самородок весом 1,1 кг. Камень назвали Третьяк — в честь знаменитого хоккеиста. Ранее в регионе добыли минерал весом около 1,2 кг. В честь ЧМ его назвали Мундиаль.

www.izvestia.ru — Наперекор санкциям — Общий объем инвестиций участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму Севастополе в 2017 году составил 36,4 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 92%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития о работе крымской СЭЗ, внесенном в правительство (есть у «Известий»). Всего на полуострове более 1600 резидентов, которые реализуют 1700 инвестпроектов. Основная доля из них приходится на отрасли строительства, промышленности, услуг и торговли.

— Садовая прописка — Упростить порядок перевода садовых домов в жилые предложил Минстрой . Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства для того, чтобы решить проблему с регистрацией в таких объектах недвижимости. «Известия» ознакомились с документом. За последние 25 лет многие садовые товарищества превратились в коттеджные поселки, в которых люди живут круглый год. Однако действующее законодательство напрямую запрещает регистрацию в таких домах по постоянному или временному месту жительства. Сейчас получить прописку можно только через суд, пояснили юристы.

— «Подссудное» дело — Россияне накопили 4,4 трлн рублей долгов, по которым принято судебное решение о взыскании, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Из них почти 40% приходится на обязательства перед банками. При этом число исполнительных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги выросло на 18%. По мере роста доходов и снижения ставок по кредитам россиянам стало легче обслуживать займы, однако им предстоит исполнить и другие обязательства.

— Лучшие в море — Главный военно-морской парад станет презентацией новейших российских боевых кораблей. Торжественное мероприятие в честь Дня ВМФ пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте . В параде примет участие более 30 боевых кораблей и судов. А в небе в парадном строю пролетит несколько десятков истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, а также транспортных и противолодочных самолетов и вертолетов.

— По принципу справедливости — Проходящий в ЮАР 10-й, юбилейный саммит БРИКС показал, что объединение ведущих развивающихся экономик в лице Бразилии , России, Индии, Китая и Южной Африки способно сообща противодействовать наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности. Саммит проходит на фоне небывалого роста торгового протекционизма со стороны США, и лучшим ответом на это лидеры БРИКС сочли дальнейшее углубление торговых отношений между своими странами и другими развивающимися государствами, а также постепенное движение в сторону расчета в нацвалютах в противовес торговле в долларах.

— В Крым по делу — Министерство иностранных дел Словакии не намерено препятствовать депутатам парламента страны, собирающимся посетить Крым. Об этом «Известиям» рассказали во внешнеполитическом ведомстве республики. Председатель Национального совета Андрей Данко заявил «Известиям», что поддерживает визит словацкой делегации на полуостров, который состоится с 1 по 4 августа. Политик раскритиковал поведение украинского посла в Словакии Юрия Мушки, который ранее высказывался против поездки депутатской группы.

— Велосипедный сбор — До 1 октября Минпромторг должен решить, следует ли вводить в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 27 июня, на котором обсуждались меры поддержки алюминиевой промышленности (есть у «Известий»). Законопроект о введении нормы может быть готов уже к 1 октября 2019 года. По мнению экспертов, сбор для этих товаров должен составить 10% от конечной стоимости велосипеда, что пропорционально отразится на стоимости товара.

— США Ирану не помеха — Вашингтон сделает все, чтобы нивелировать влияние Ирана на мировую политику. Об этом «Известиям» заявили в Госдепартаменте США, отвечая на вопрос о возможности заблокировать иранскую инициативу по расширению его сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Эксперты уверены: сильно помешать сближению Тегерана со странами ЮВА Вашингтону не удастся.

— Отрезанный ломоть — Минсельхоз в целом поддержал законопроект депутатов о запрете для торговых сетей возвращать непроданные продукты поставщикам. При этом в ведомстве уверены, что ко второму чтению в Госдуме концепция проекта все-таки должна измениться: возвращать поставщикам следует лишь скоропортящиеся продукты, к примеру хлеб, а не все наименования товаров. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства. Впервые о проблеме возвратов заявили производители хлеба, хотя позже они договорились с торговыми сетями и теперь считают проблему исчерпанной.

— Дорожная карта — В региональные правительства поступило письмо из Минтранса с рекомендацией довести до нормативного состояния не менее половины дорог. Сейчас этот показатель в среднем по стране не превышает 44%. Регионы уже начали просчитывать, сколько трасс нужно отремонтировать и какие на это потребуются средства. Без поддержки федерального бюджета реализовать проект вряд ли удастся, уверены эксперты.

— «Мытищи» после «Урагана» — Новейшие малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт» ждет кардинальный ребрендинг. Военные моряки прозвали их «дивизионом плохой погоды» из-за специфичных названий — «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Буря» и, наконец, «Смерч». ВМФ решил отказаться от «грозовых» названий МРК, переименовав их в честь небольших российских городов. Начнут ребрендинг с «Урагана». После проведения главного морского парада в Санкт-Петербурге его переименуют в «Мытищи». Жители населенных пунктов, в честь которых будут названы МРК, получат первоочередное право служить на этих кораблях. По мнению экспертов, это укрепит связь между флотом и небольшими и, как правило, отдаленными от моря российскими городами.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Разделение и наказания — Валентина Матвиенко предложила разделить Федеральную службу исполнения наказаний на гражданскую и силовую части. В Кремле также обсуждается проект радикальной реформы ведомства, утверждают источники РБК.

— «Дом.РФ» переставят на собственную платформу — Тинькофф Банк и «Дом.РФ» не будут вместе развивать проект по онлайн-выдаче ипотеки, о запуске которого они объявили в начале этого года. Взгляды компаний на бизнес разошлись.

— Пять лет из коробки — К пяти годам лишения свободы и штрафу почти в 33 млн руб. приговорен полковник Следственного комитета Александр Ламонов. Он полностью признал вину и дал показания на сослуживцев, которые, как и он, получали деньги от криминалитета.

— Соцсети выручает мобильность — Реклама на смартфонах и планшетах обеспечивает уже более половины всех рекламных доходов «ВКонтакте» и «Одноклассников». У Facebook, самой популярной сети мира, доля мобильной рекламы в выручке превысила 50% еще в 2014 году.

— Поддержка по новой схеме — Минэкономразвития предлагает по-новому финансировать корпорацию по поддержке малого бизнеса — вместо прямой докапитализации из бюджета планируется субсидировать потери по проблемным кредитам.

— «Нужно предлагать покупателю все одним кликом» — Ольга Наумова — о стратегии развития «Магнита», конкуренции с Х5 Retail Group и особенностях современного потребителя.

— Торговое перемирие — США и Евросоюз на переговорах в Вашингтоне договорились смягчить позиции по торговым вопросам. Стороны планируют снизить тарифы на импорт, что позволит избежать торговых войн. Россия от этого выиграет, считает эксперт.

— Террористы напомнили о себе кровью — После официального разгрома ИГ в Сирии группировка устроила самый крупный теракт за последние годы: погибли более 200 человек. Она меняет тактику боев и может частично восстановиться на проблемных территориях, говорят эксперты.