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Последний житель неизвестного амазонского племени попал на видео
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Последний житель неизвестного амазонского племени попал на видео 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Орган федерального правительства Бразилии FUNAI, защищающий права коренных жителей страны, опубликовал видео с последним выжившим представителем неизвестного племени Амазонии.
Организация FUNAI должна каждый месяц доказывать, что мужчина жив, иначе территория его племени может отойти к фермерам. Последний раз исследователи видели мужчину в 2016 году, но последнее видео доказывает, что он еще жив.
Угодья туземца покрывают территорию в восемь тысяч гектаров, где он выращивает кукурузу, бананы и папайю. Кроме того, он охотится на животных, выкапывая ямы-ловушки с заостренными копьями на дне. Предполагаемый возраст мужчины составляет 55-60 лет.
Начиная с 1970-х, его племя подвергалось нападениям фермеров и других иноземцев. В 1995 году всех жителей истребили, а в живых остался только он. С того времени туземец прожил 22 года один, изолированный от всего мира.
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