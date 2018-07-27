Бизнесменам предложено прятать деньги в медвежьих углах России

Кому это нужно?

Идея о создании особых экономических зон в России муссируется уже давно. Такие попытки стали предприниматься примерно с 2006 года, правда, до сих пор не слишком удачно. Можно, например, вспомнить инициативы по формирование так называемых игорных зон на Азове — второго Лас-Вегаса явно не получилось.

Сейчас тема всплыла на фоне новой порции санкций со стороны США . Предполагается, что в эти зоны под крылышко родного государства, в первую очередь, спрячутся обиженные Западом олигархи.

«Ранее нашим офшором считался Кипр , но давление на него со стороны ЕС и США привело к фактическому закрытию зоны», — напомнил «Ридусу» аналитик «Консультационного центра „Митчелдин“ Денис Друщляк.

Помогут ли американские ограничения на российские капиталы взращиванию офшоров на скудной почве прохладных областей России? Кому они здесь нужны? Мнения экспертов разделились.

»Сколько не было призывов по-хорошему и по-плохому к возврату капиталов в родные пенаты, но массового бегства олигархов из Лондона и Флориды в Кострому или Астрахань до сих пор не наблюдается», — отмечает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв.

По его мнению, все те, кто успел «накапитализировать» и вывести, обосновались за рубежом надолго, и заманить их новыми офшорами в Калининграде и Приморье будет проблематично, «хоть янтарь и крабов бесплатно раздавай». Те же, кто все-таки выбрал Россию, и так уже смогли обосноваться на Родине и чувствуют себя достаточно комфортно, строя мосты в Крым и футбольные стадионы.

Что же касается иностранного капитала, который реально готов прийти в российскую экономику, он напуган санкциями, и его также вряд ли привлекут возможности, открывающиеся в специальных зонах, полагает эксперт. Об этом свидетельствует сокращение доли нерезидентов в ОФЗ до 28,2% против 34,4% в начале года.

«Поэтому, с большой вероятностью, тема САР будет иметь локальный интерес. С учетом акцентирования законодательства на теме мореплавания и географической привязки к портовой инфраструктуре, не исключено, что интерес к этой теме будет именно у инвесторов, связанных с морской тематикой», — предполагает Грачев. Офшоры выходят из моды

У очень большого количества субъектов мировой экономики наметился тренд на перевод своих производственных и прочих подразделений на территорию собственных государств, рассказывает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов . Да, есть гигантские международные корпорации, которые уже в силу своей структуры акционерного капитала просто не в состоянии стать снова просто французскими или голландскими компаниями, но многие предприятия среднего и даже очень крупного бизнеса не так уж рьяно стремятся спрятаться в особых зонах.

По словам эксперта, основными аргументами в пользу офшоров всегда выступали простота организации и ведения бизнеса на той или иной территории и, естественно, льготный налоговый режим. Плюс география. Недаром большинство россиян предпочитали все же европейский Кипр, а не далекие острова Карибского моря. Российские оффшоры тоже рассчитаны на определённый круг инвесторов.

«Офшор на острове Русский в Приморском крае создаётся с оглядкой на наших японских соседей и инвесторов из Юго-Восточной Азии и КНР , а на острове Октябрьский в Калининградской области флагом машут европейскому бизнесу и всем западным инвесторам», — считает эксперт.

Но первое, что приходит ему на ум, с учетом не слишком блестящего предыдущего опыта подобных затей, так это здравый скепсис. Даже если иметь в виду, что все российские офшоры создаются с оглядкой на местных олигархов, что мешало им раньше переводить свои активы в страну, ведь такие сигналы от первого лица государства уже посылались? И достаточно ли нажима американских санкций, чтобы выдавить российские капиталы на родину?

«В последние годы огромного прорыва на этом поприще мы пока не видели, но возможно всё самое хорошее от этих затей впереди: чем, как говорится, чёрт не шутит, вдруг получится?», — добавляет аналитик. Ложка меда

Другие эксперты настроены более оптимистично. Формирование офшоров позволит вывести отечественные активы из зон риска, которые возникают сейчас на англосаксонских площадках, и перейти под российское крыло, полагает Друщляк. Россия при этом не получит налоги с самих активов, но деньги на развитие и дополнительные активы получит в течение следующих 2−3 лет.

«Конечно, на сегодня такие зоны создаются под репатриацию национальных средств, но изменения в ЕС и Азии, а также рост экономики страны приведут туда и часть иностранных инвесторов. Объемы не будут велики, но экономика получит «длинные» деньги, которые правительство довольно методично уничтожает в пенсионной сфере», — прогнозирует экономист.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский также считает, что подобные зоны могут решить вопрос возврата капитала российских олигархов, тем более, что давление на них на Западе усиливается, и, собственно, проблему этого самого санкционного давления.

«Согласно закону бенефициары будут известны только госорганам РФ, при этом будут защищены права отечественного бизнеса», — напоминает он.

По мнению эксперта, в конечном итоге, если власти не дискредитируют себя, подорвав доверие бизнеса, вполне возможно, что проект заработает и окажется неплохим подспорьем для роста российской экономики.

Конечно, этот проект не одного дня, предупреждает аналитик. Эффект будет виден через 2−3-три года. В первое время бизнес будет пробовать работать по новой схеме и если доверие оправдается, то российские офшоры заработают активно.

Главный же минус этих районов Капустянский видит в упрощенном валютном регулировании, что создает риск усиления вывода средств российским бизнесом за рубеж через эти зоны вместо привлечения капиталов.