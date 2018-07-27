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«Вот это форма!»: Иван Ургант впечатлил поклонников накачанным торсом
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«Вот это форма!»: Иван Ургант впечатлил поклонников накачанным торсом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Популярный телеведущий Иван Ургант покорил сердца интернет-пользователей, когда опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте фотографию, на которой позирует в облегающем костюме для велогонок. Оказалось, что артист обладает не только отличным чувством юмора, но и шикарной фигурой.
Один из лучших шоуменов России Иван Ургант впечатлил многих поклонников своим накачанным торсом, который он довольно скромно продемонстрировал на новом снимке в персональном микроблоге. Давно известно, что телеведущий старается вести здоровый образ жизни и немало времени проводит за тренировками в спортзале. Однако совсем недавно преданная армия фанатов Ивана узнала, что мужчина помимо прочего всерьез увлекается велоспортом.
Ургант начал свои отношения с двухколесным другом с одного занятия в неделю, но постепенно легкое хобби переросло в настоящее увлечение. Артист все чаще стал совершать длительные велопрогулки, а затем и вовсе принял участие в кроссе. «Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс!», — подписал свое черно-белое фото в форме для велотренировки Ургант, снабдив его также забавным хэштегом «глазами мужа».
«Эх, Иван и ты теперь грудью привлекаешь… Лучше шутить. Тем более, когда это получается» «Нет слов… Одни восторги» «Вот это форма! Молодец!» «Ммм… Ваня-Ваня… Ух, хорош!» «Вот это груди!» «Иван, неожиданно! Вот это мужчина» «Какие великолепные икры, забавный памятник бы вышел», — восхищались в сети подписчики артиста. К слову, многие поклонники Урганта отметили, что на новом снимке он гладко выбрит. Похоже отечественный шоу-бизнес все-таки потерял одного из своих молодых усачей. Напомним, что телеведущий долгое время ходил с шикарными усами, чтобы поддержать сборную России на Чемпионате мира по футболу. Впрочем, после окончания мундиаля Иван вовсе не спешил расставаться со своей растительностью над верхней губой, так что новый снимок артиста стал действительно большим сюрпризом для многих его фанатов.
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