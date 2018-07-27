Журналист Свиридов намерен оспорить в ЕСПЧ решение суда Польши

В пятницу Высший административный суд Польши счел законным лишение Свиридова статуса долговременного резидента Европейского союза и внесение его в список лиц, чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения нежелательно.

"Мы получим решение суда, после чего приступим к подаче документов в Страсбургский суд (ЕСПЧ. — Прим. ред.), возможно, еще в какой-то суд европейский, потому что я знаю, что есть еще несколько вариантов", — сказал Свиридов РИА Новости.

По его словам, планируются и другие действия.

"Когда будут все документы в письменном виде, изучим в Варшаве , изучим в Москве. Я, вероятно, попрошу кого-то из европарламентариев в Брюсселе заняться этим вопросом вплотную, потому что история переходит на следующий уровень. Наверное, я напишу некое письмо или даже попрошу о личной встрече с уполномоченным по правам человека России , потому что я считаю, что мои права совершенно грубейшим образом нарушены. Это не только мое элементарное право на свободу передвижения, но и право на профессию. Будут и другие меры", — добавил журналист.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что «дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства», но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.