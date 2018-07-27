Международный день системного администратора

Международный день системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) ежегодно отмечается в последнюю пятницу июля.

В 2018 году Международный день системного администратора приходится на 27 июля.

Системный администратор (system administrator, другие названия — сисадмин, нередко просто админ) — сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения в организации.

Праздник придумал американский системный администратор Тед Кекатос (Ted Kekatos). Идея родилась, когда Тед увидел в журнале рекламу принтеров HP. На картинке был изображен сидевший системный администратор и пользователи, выстроившиеся в очередь, чтобы преподнести ему подарки в благодарность за установленные принтеры. За несколько месяцев до этого Кекатос тоже установил несколько таких принтеров у себя в компании, поэтому он поинтересовался у сотрудников: «Где ваша благодарность?». Однако все только рассмеялись. Тед зарегистрировал доменное имя SysAdminDay.com, сделал сайт и разослал десяткам своих друзей приглашение на День сисадмина, который он запланировал на последнюю пятницу июля.

Впервые День системного администратора отмечался 28 июля 2000 года. Тогда был проведен небольшой пикник на окраине Чикаго , в котором приняла участие команда разработчиков программного обеспечения одной небольшой компании.

Исследователи Гильдии сисадминов (SAGE), опросив добровольцев из более чем 20 стран, составили портрет типичного системного администратора: работает около 9,5 часов в день, пять дней в неделю; работает на этой должности около семи лет; официально не называется системным администратором (75%); мужчина, имеет средний возраст около 32 лет, женат; занимается поддержкой более 500 пользователей и рабочих станций; занимается поддержкой 10-20 серверов; работает в группе из двух-пяти человек; сталкивается с «нетипичной ситуацией» на работе раз в неделю или чаще.

Представители профессии и кадровые консультанты отмечают, что представительницы прекрасного пола редки среди сисадминов, однако с каждым годом женщин, которые выбирают профессию системного администратора, становится все больше.

В круг типовых задач системного администратора обычно входит: подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая проверка и уничтожение; установка и конфигурирование необходимых обновлений для операционной системы и используемых программ; установка и конфигурирование нового аппаратного и программного обеспечения; создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учетных записей; ответственность за информационную безопасность в компании; устранение неполадок в системе. В организациях с большим штатом сотрудников вышеупомянутые обязанности могут делиться между несколькими системными администраторами, например, могут быть отдельные администраторы безопасности, пользователей и резервного копирования.

В День системного администратора принято поздравлять тех, от кого напрямую зависит успешная работа компании: администраторов веб-серверов, системных инженеров (или системных архитекторов); администраторов баз данных; администраторов сети; компьютерных администраторов; администраторов безопасности сети, почтовых серверов, голосовой почты, домашних сетей; администраторов серверов 1С и других программ; администраторов телефонной и сотовой связи; web-мастеров и др.

Российские системные администраторы отмечают свой праздник на ежегодном Всероссийском слете системных администраторов. Это фестиваль под открытым небом, который собирает тысячи представителей IT-мира России , СНГ и стран ближнего зарубежья. В 2018 году состоится 13-й слет, который пройдет с 27 по 29 июля в Ярославской области