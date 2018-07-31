В центре Москвы задержали уральского депутата

Сотрудник ФСБ и полицейские задержали митингующую коммунистку и отвезли в ОВД Китай город». Об этом «ФедералПресс» стало известно из сообщения депутата на своей личной странице в Facebook. По ее словам, ее «завернули, скрутили, увели» в отделение после того, как она вышла с плакатом сначала к зданию Госдумы, а потом на Красной площади. Именно там и задержала протестующую полиция.

«Оказывается, позорить страну перед туристами нельзя. Сотруднику службы безопасности, который как шпион был одет в штатскую одежду, не понравился наш плакат (против новой пенсионной системы — прим. ред.). Плакат отобрал. Фото с телефона именно с Красной площади удалили. Вызвали полицию. Просто в наглую изъяли паспорт и мандат депутата», — пишет Наталья Крылова.

Напомним, акции протеста против повышения пенсионного возраста проходили в конце прошлой и в начале этой недели. Так, в Екатеринбурге митинг, организованный партией КПРФ, прошел 28 июля, а в Асбесте, откуда и приехала Наталья Крылова, он прошел вчера. Однако большинство митингов оказались провальными, так как оказались не такими популярными среди россиян, как ожидалось ранее.

Фото: страница Facebook Натальи Крыловой