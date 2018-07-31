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В центре Москвы задержали уральского депутата
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В центре Москвы задержали уральского депутата 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат гордумы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова провела одиночный пикет против изменения пенсионной системы напротив Государственной Думы в Москве.
Сотрудник ФСБ и полицейские задержали митингующую коммунистку и отвезли в ОВД «Китай город». Об этом «ФедералПресс» стало известно из сообщения депутата на своей личной странице в Facebook. По ее словам, ее «завернули, скрутили, увели» в отделение после того, как она вышла с плакатом сначала к зданию Госдумы, а потом на Красной площади. Именно там и задержала протестующую полиция.
«Оказывается, позорить страну перед туристами нельзя. Сотруднику службы безопасности, который как шпион был одет в штатскую одежду, не понравился наш плакат (против новой пенсионной системы — прим. ред.). Плакат отобрал. Фото с телефона именно с Красной площади удалили. Вызвали полицию. Просто в наглую изъяли паспорт и мандат депутата», — пишет Наталья Крылова.
Напомним, акции протеста против повышения пенсионного возраста проходили в конце прошлой и в начале этой недели. Так, в Екатеринбурге митинг, организованный партией КПРФ, прошел 28 июля, а в Асбесте, откуда и приехала Наталья Крылова, он прошел вчера. Однако большинство митингов оказались провальными, так как оказались не такими популярными среди россиян, как ожидалось ранее.
Фото: страница Facebook Натальи Крыловой
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