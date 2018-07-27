Скалодром, где сорвался с высоты подросток, проверит прокуратура — репортаж Пятого

Петербурге подросток получил тяжелейшие травмы, сорвавшись на скалодроме с высоты семи метров. За его жизнь борются врачи. Как оказалось, на юном экстремале не было обязательной для таких тренажеров страховки, а инструктор отлучился, матов на полу тоже не было. Как такое возможно в парке развлечений, куда пускают даже дошкольников, разбиралась Екатерина Иванова

Самый большой, как указано на официальном сайте, скалодром не так просто найти. Зато острые ощущения гарантированы сразу. Любителям экстрима для начала предстоит обойти множество складских помещений, попытаться не угодить под колеса погрузчиков, и только затем свои двери распахнет парк развлечений общей площадью пять тысяч квадратных метров.

137 оригинальных заданий, разные по сложности трассы и абсолютно наплевательское отношение к технике безопасности, настаивают родные пострадавшего. Молодой человек — новичок — почему-то оказался на отвесной стене совсем один и сорвался с семиметровой высоты. Все произошло на глазах его брата.

— Половина его тела было на мате, а половина на земле. Там были маты маленькие и очень тонкие, — рассказал Фарид Гамзаев.

Открытая черепно-мозговая травма. За жизнь 17-летнего подростка врачи боролись всю ночь.

— Экстренно ему была проведена операция многопрофильной бригадой хирургов, состояние пациента стабилизировано, — уточнила заместитель главного врача по внебюджетной деятельности и общественным связям Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса Анна Медведева

Не доглядели — оправдываются сотрудники скалодрома. Инструктор всего один, а желающих штурмовать высоты — много. Выдали страховку, попросили подписать некий документ, дескать, в случае чего — сам виноват — и отправили штурмовать воображаемые горы. Зачем в таком случае на площадке инструктор — непонятно.

— Были просмотрены записи видеонаблюдения. На записи видно, что подросток некое количество раз поднимается на скалодром с пристегнутой страховкой, потом отстегивает ее. И подъем, который завершился падением, он совершает его без страховки, — говорит управляющий комплексом «Энергия высоты» Андрей Ганжела.

Типичная картина, говорят специалисты. Тренер занимается чем угодно, кроме своих прямых профессиональных обязанностей. В погоне за прибылью владельцы подобных объектов экономят на безопасности каждую копейку.

— Подавляющее большинство инструкторов на коммерческих скалодромах не имеют ни образования, ни соответствующей квалификации, как спортсмены. Они не подчиняются ни спорткомитету, ни федерации, поэтому как решать эту проблему я сказать не могу, — констатирует президент Федерации скалолазания Санкт-Петербурга Владимир Кауров

Опасные аттракционы открывают, как правило, дилетанты. Калечатся альпинисты-любители. В начале месяца в Петербурге сорвался с высоты еще один подросток. Повезло, что остался жив. Зимой 2017 года в результате пожара еще на одном скалодроме погибли два человека. И снова халатность. Сварщик проводил работы прямо во время занятий. Десятки людей, спасаясь от едкого дыма и огня, выбегали на снег прямо в экипировке.

Новый парк экстремальных развлечений оказался в центре скандала буквально спустя полгода после начала работы.

— Организована проверка в связи с получением несовершеннолетним телесных повреждений в экстрим-парке, — сообщила помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Сабина Михневич.

Впрочем, ровно с шести вечера скалодром снова открыт для всех. Вот только желающих проверить себя пока как-то не нашлось.