Рододендрон и День тигра закрепили в Уставе Владивостока 

Cкоро город украсят яркие лиловые цветки рододендрона.
26 июля, на очередном заседании Думы города Владивостока депутаты рассмотрели 11 вопросов, среди которых два, инициированные главой краевого центра Виталием Веркеенко. Это предложение закрепить в Уставе города День тигра в качестве официального праздника Владивостока и установить в качестве природного символа города цветок рододендрона остроконечного. Присутствующие депутаты поддержали предложения единогласно, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В соотетствии с законодательством проект МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока» вынесен для обсуждения на публичные слушания, которые назначены решением думы города на 14 сентября.
Как отметила в ходе своего выступления первый заместитель главы администрации приморской столицы Екатерина Химич, День тигра — экологический праздник, который направлена на привлечение внимания людей к сохранению популяции амурских тигров. В день его проведения в городе проходит массовое театрализованное шествие, конкурсы, состязания, выступления творческих коллективов.
По поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко скоро город украсят яркие лиловые цветки рододендрона. Это красивое растение будет высажено в рамках реализации многолетней программы озеленения города. Одна из задач городских властей — сделать Владивосток благополучным и процветающим городом России.