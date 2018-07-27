Рододендрон и День тигра закрепили в Уставе Владивостока

Cкоро город украсят яркие лиловые цветки рододендрона.

26 июля, на очередном заседании Думы города Владивостока депутаты рассмотрели 11 вопросов, среди которых два, инициированные главой краевого центра Виталием Веркеенко . Это предложение закрепить в Уставе города День тигра в качестве официального праздника Владивостока и установить в качестве природного символа города цветок рододендрона остроконечного. Присутствующие депутаты поддержали предложения единогласно, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В соотетствии с законодательством проект МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока» вынесен для обсуждения на публичные слушания, которые назначены решением думы города на 14 сентября.

Как отметила в ходе своего выступления первый заместитель главы администрации приморской столицы Екатерина Химич , День тигра — экологический праздник, который направлена на привлечение внимания людей к сохранению популяции амурских тигров. В день его проведения в городе проходит массовое театрализованное шествие, конкурсы, состязания, выступления творческих коллективов.