«Всё поломают!» Почему воронежцы остановили рабочих, прокладывающих водовод в Репном

Строительная компания намерена провести коммуникации только в жилкомплекс. Сегодня, 26 июля, в микрорайоне Репное чуть было не дошло до рукопашной. Жители заблокировали технику компании «Выбор». Строители приехали, чтобы начать прокладку водовода через улицу Лапшова к жилому комплексу «Озерки», но люди работы остановили. По их словам, если магистральный водовод проложат, то жители лишатся даже надежды обзавестись своими коммуникациями — возможности не будет из-за санитарных норм и габаритов улицы. Сейчас здесь централизованного водопровода и канализации нет. — У нас у всех скважины, есть сливные ямы потому, что канализации нужно куда-то уходить. И, в конце концов, мы присоединены к Воронежу , коммуникациикогда-нибудь в XXI веке у нас должны появиться. Если «Выбор» проложит свой водопровод, у нас этого не будет, просто не хватит места, — поделилась жительница Репного Елена Вербовая. После появления полиции трубы загрузили обратно. Однако в компании заявили, что от планов отказываться не собираются и строительство на этом участке всё равно начнётся.

— Трасса коммуникаций инженерных на этом участке согласована со всеми ресурсоснабжающими, энергоснабжающими организациями, то есть все необходимые согласования на проект имеются, — рассказал заместитель руководителя управления внешних сетей компании «Выбор» Виктор Погорельский. В строительной компании заверяют, что альтернативных путей для водопровода нет. Жители же собираются всячески блокировать стройку на своей улице до решения суда. В ситуации разбиралась журналист «Вести-Воронеж». Надежда и Станислав Шурыгины воду для питья и полива огорода черпают из собственной скважины. В доме также автономное отопление и своя выгребная яма. Чтобы её выкачать, приходится нанимать специальную машину — раз в две-три недели. Новость о том, что на их улицу наконец придёт централизованный водовод, радовала недолго. Как им объяснили местным жителям представители строительной компании, Железнодорожной управы и водоканала — коммуникации прокладывают не для них, а для нового жилого комплекса, который строят в 10 км отсюда. Подключиться к коммуникациям технически будет невозможно.