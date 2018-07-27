«Всё поломают!» Почему воронежцы остановили рабочих, прокладывающих водовод в Репном 

Строительная компания намерена провести коммуникации только в жилкомплекс. Сегодня, 26 июля, в микрорайоне Репное чуть было не дошло до рукопашной. Жители заблокировали технику компании «Выбор». Строители приехали, чтобы начать прокладку водовода через улицу Лапшова к жилому комплексу «Озерки», но люди работы остановили. По их словам, если магистральный водовод проложат, то жители лишатся даже надежды обзавестись своими коммуникациями — возможности не будет из-за санитарных норм и габаритов улицы. Сейчас здесь централизованного водопровода и канализации нет. — У нас у всех скважины, есть сливные ямы потому, что канализации нужно куда-то уходить. И, в конце концов, мы присоединены к Воронежу, коммуникациикогда-нибудь в XXI веке у нас должны появиться. Если «Выбор» проложит свой водопровод, у нас этого не будет, просто не хватит места, — поделилась жительница Репного Елена Вербовая. После появления полиции трубы загрузили обратно. Однако в компании заявили, что от планов отказываться не собираются и строительство на этом участке всё равно начнётся.
— Трасса коммуникаций инженерных на этом участке согласована со всеми ресурсоснабжающими, энергоснабжающими организациями, то есть все необходимые согласования на проект имеются, — рассказал заместитель руководителя управления внешних сетей компании «Выбор» Виктор Погорельский. В строительной компании заверяют, что альтернативных путей для водопровода нет. Жители же собираются всячески блокировать стройку на своей улице до решения суда. В ситуации разбиралась журналист «Вести-Воронеж». Надежда и Станислав Шурыгины воду для питья и полива огорода черпают из собственной скважины. В доме также автономное отопление и своя выгребная яма. Чтобы её выкачать, приходится нанимать специальную машину — раз в две-три недели. Новость о том, что на их улицу наконец придёт централизованный водовод, радовала недолго. Как им объяснили местным жителям представители строительной компании, Железнодорожной управы и водоканала — коммуникации прокладывают не для них, а для нового жилого комплекса, который строят в 10 км отсюда. Подключиться к коммуникациям технически будет невозможно.
— Я была шокирована. Вообще-то мы уже относимся к Железнодорожному району города Воронежа. Он развивается. Построили школу, построили велотрек. Открываются магазины, строится аптека… и вдруг… — поделилась жительница микрорайона Надежда Шурыгина. Согласовывать с жителями прокладку чужих коммуникаций не требуется, так как это муниципальная земля, объяснили в мэрии. К тому же водовод монтируют за счет строительной компании, а не бюджетных средств. Оснований для запрета ни у администрации города, ни у водоканала, который следит за техническими нюансами, не нашлось. Альтернатива, говорят, у строителей есть — в обход улицы частного сектора в Репном. Но это дольше примерно на 5 км, а значит невыгодно застройщику. К тому же менять направление, похоже, уже поздно — работы начались. Общая протяженность водовода составит 16 км, из них примерно 1,5 км — по улице Лапшова в Репном. — Мы поняли, что это будет стихийное бедствие. Ширина улицы у нас от 5 до 17 метров. Ширина рабочей части у них 24 метра. Глубина трубы залегания у них 2 метра, то есть на каждые 50 метров будет вытащено по 500-600 кубических метров земли. То есть все деревья, все заборы — всё будет поломано! — рассказала жительница микрорайона Елена Вербовая. Вместе с тем рухнут и надежды на улучшение собственных жилищных условий. Возможно ли технически проложить параллельно ещё один водовод и канализацию — ответить на этот вопрос эксперты водоканала так и не смогли. Между тем в этом году предложение выделить финансирование на прокладку коммуникаций в Репном управа района направила в облправительство, но ответа так пока не дождались. Надежда Абросимова и Павел Редькин