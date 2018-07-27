Какие ограничения при проведении госэкспертизы в регионах снимает проект правительственного постановления: комментарий эксперта 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения выставлен проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Как пояснили представители Минстроя, который является разработчиком документа, проект постановления направлен на совершенствование порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и оценки достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов регионального значения, по которым осуществляется софинансирование из федерального бюджета. Основной смысл проекта постановления, публичное обсуждение которого продлится до 7 августа, для портала ЕРЗ разъяснил президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве, генеральный директор ООО «Центрэкспертиза» Андрей АКИМОВ (на фото). «Обсуждаемым проектом постановления Правительства Российской Федерации снимаются ограничения, установленные постановлением Правительства РФ от 25.09.2014 №984 „О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“, — отметил специалист, — на проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости органами исполнительной власти субъектов РФ или подведомственными этим органам государственными учреждениями по месту расположения земельного участка. Речь идет об участке, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства. Фото: www.samstroy.com Сами ограничения снимаются в отношении объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности (кроме объектов, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ), на софинансирование капитальных вложений в которые бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета предоставляются межбюджетные субсидии с пообъектным распределением. Кроме того, с учетом положений пунктов 3 и 6 Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 №272, проектом устанавливается норма о проведении повторной экспертизы теми же органами (государственными учреждениями), которые проводили первичную экспертизу. Эта повторная экспертиза проводится в случае, если государственная экспертиза, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ является обязательной, а также в случае, если застройщиком или техническим заказчиком было принято решение о проведении государственной экспертизы», — добавил специалист. Фото: www. s-nrg.ru