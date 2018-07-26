Михалкова Юлия Евгеньевна

Дата рождения: 12 июля 1983 года

Знак Зодиака: Рак Юлия родилась безотцовщиной в глубокой провинции. К счастью, все остальные родственники ее обожали и старались дать самое лучшее. Девочка росла любознательной, подвижной и артистичной. Любила крутиться перед зеркалом, наряжаться во взрослые платья и туфли, а также устраивать маме и дедушке с бабушкой импровизированные концерты с самодельным микрофоном. В школе Юля училась хорошо, была настоящей модницей и всегда охотно принимала участие в художественной самодеятельности. Родным она с ранних лет заявляла, что непременно станет великой актрисой.

Уже в последнем классе школы Юля решила начать трудовую деятельность и пришла пробоваться на должность ведущей на екатеринбургское телевидение. Девушку взяли, и она некоторое время успешно вела там прогноз погоды и музыкальные новости.

Получив аттестат зрелости, Михалкова не решилась сразу пойти в театральный вуз, подала документы в местный Пединститут на филфак. И не прогадала. Прямо на первом курсе она влилась в состав женской команды КВН «НеПарни», которая в последствии играла в Премьер-лиге.

После успеха в КВН, Юлия поняла, что не хочет получать профессию учителя. Она ушла из университета после второго курса и поступила в театральный вуз Екатеринбурга , откуда выпустилась дипломированным специалистом в 2008 году.

КВН не отпускал молодую актрису. Уже через год она стала главной девушкой бывших КВНщиков — влилась в ряды команды телешоу «Уральские пельмени». Благодаря многолетней работе в этом коллективе, Михалкова обрела бешеную популярность, любовь зрителей, а также смысл своей жизни.

Кроме этого Юлия снялась в трех полнометражных фильмах, четырех сериалах и четырех видеоклипах. Она также не раз была моделью глянцевых изданий, в том числе для мужского журнала поучаствовала в фотосессии в стиле ню.

Еще известно, что Михалкова занимается бизнесом в области дополнительного образования. Открытый звездой центр правильной и красивой речи, обучает желающих ораторскому искусству.

Личная жизнь Юлии Михалковой

Еще в студенческие годы актриса познакомилась политиком Игорем Даниловым . Он тоже жил и работал в Екатеринбурге. Отношения продлились несколько лет, вплоть до 2014 года, но свадьба так и состоялась.

В 2016 году Юлия поделилась с журналистами, что обрела настоящую любовь, но открывать имя избранника не захотела. Сообщила лишь, что знакомство произошло после одного из выступлений «Уральских пельменей», что мечтает о детях, большом доме и собаке. Однако в том же году, когда Михалкова пыталась баллотироваться в депутаты Госдумы , в списках кандидатов она значилась как Михалкова-Матюхина.

Музыкальные клипы

2012 — Звезда Геленджика — Смысловые галлюцинации

2013 — Моё сердце для тебя — совместно с Алексеем Завьяловым

2013 — Если нет — совместно с рэп-исполнителем Стеном.

Фильмография

2008 — Серебро вогулка

2010 — Влюблён и безоружен

2011 — Моржовка

2011 — Нереальная история

2012 — Реальные пацаны

2013 — Стройка

2017 — Везучий случай