Ещё
Два торговых центра в Подмосковье должны отремонтировать прилегающие дороги в течение месяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два торговых центра в Подмосковье должны отремонтировать прилегающие дороги в течение месяца 

Вести Подмосковья 44 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Жителям городского округа Жуковский повезло — в ближайшее время им будут обеспечены дворы без ям и колдобин, как сообщает глава городского округа Андрей Войтюк.
Все ямы в 111 дворах оцифрованы, уже устранено 68 неровностей дороги из 544. До конца сезона работа будет выполнена.
Последние несколько недель ремонтные бригады немного не укладываются в сроки.
Уделили внимание и территориям, которые прилегают к торговым центрам «Альтаир» и «На Гудкова» — в течение месяца они должны избавиться от ям на прилегающих дорогах, иначе их могут лишить парковочной зоны.
Вести Подмосковья: последние новости
Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона Построены водозаборный узел и очистные сооружения на территории Щелковского района Совсем скоро заработают пункты сдачи бутылок!
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ251
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя8
Массовая драка депутатов попала на видео94
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение