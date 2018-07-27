Два торговых центра в Подмосковье должны отремонтировать прилегающие дороги в течение месяца

Жителям городского округа Жуковский повезло — в ближайшее время им будут обеспечены дворы без ям и колдобин, как сообщает глава городского округа Андрей Войтюк

Все ямы в 111 дворах оцифрованы, уже устранено 68 неровностей дороги из 544. До конца сезона работа будет выполнена.

Последние несколько недель ремонтные бригады немного не укладываются в сроки.

Уделили внимание и территориям, которые прилегают к торговым центрам «Альтаир» и «На Гудкова» — в течение месяца они должны избавиться от ям на прилегающих дорогах, иначе их могут лишить парковочной зоны.