На Камчатке создали рабочую группу для обсуждения изменений в пенсионном законодательстве

ТАСС , 27 июля. По поручению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина в регионе создана рабочая группа по обсуждению изменений пенсионного законодательства. Результатом работы группы должны стать предложения от края по значимому социальному законопроекту. Накануне состоялось ее первое заседание.

"Главная задача сейчас — максимально информировать население об изменениях в пенсионном законодательстве. Камчатский край они затронут не так, как большинство других субъектов страны. Во-первых, мы живем на особой территории — на севере, условия жизни здесь требуют отдельного рассмотрения. Во-вторых, на Камчатке живут представители коренных малочисленных народов, и это тоже требует особого рассмотрения. Есть целый ряд жителей региона, на которых изменения в пенсионном законодательстве не отразятся вообще, но люди об этом даже не знают. Задача этой рабочей группы — дать гражданам максимальное количество информации, ответить на каждый вопрос и не оставаться в стороне", — подчеркнул Владимир Илюхин.

Елизово, Валерий Раенко напомнил, что общественное обсуждение законопроекта проходило весь июль на партийных площадках. Встречи с населением состоялись в Петропавловске Вилючинске и Усть-Камчатске. По итогам собран перечень предложений от граждан, которые касаются не только пенсионного возраста, но и в целом повышения качества жизни старшего поколения.

"На общественных площадках и круглых столах, которые пройдут в ближайшее время, нужно максимально по пунктам разобрать существующий проект закона. То, что пенсионная система требует настройки — это факт. Но все вместе мы можем представить свое видение. Безусловно, мы попытаемся отстоять преференции северянам в большем объеме, чем предусмотрено в законопроекте на данный момент. Тем более, что у нас консолидированная позиция с Чукоткой, Магаданом Якутией о том, что к северным территориям нужен особый подход. Для того, чтобы осуществить прорыв в экономическом развитии, чтобы сделать регион сильным и современным нам необходимо привлекать сюда трудоспособных и крепких людей. Но для этого нужна мотивация", — сказал Валерий Раенко.

В ходе заседания губернатор поручил максимально активно включиться в работу муниципалитетам, руководителям общественных и отраслевых объединений.