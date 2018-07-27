Ещё
На Камчатке создали рабочую группу для обсуждения изменений в пенсионном законодательстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке создали рабочую группу для обсуждения изменений в пенсионном законодательстве 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Кам 24
ТАСС, 27 июля. По поручению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина в регионе создана рабочая группа по обсуждению изменений пенсионного законодательства. Результатом работы группы должны стать предложения от края по значимому социальному законопроекту. Накануне состоялось ее первое заседание.
"Главная задача сейчас — максимально информировать население об изменениях в пенсионном законодательстве. Камчатский край они затронут не так, как большинство других субъектов страны. Во-первых, мы живем на особой территории — на севере, условия жизни здесь требуют отдельного рассмотрения. Во-вторых, на Камчатке живут представители коренных малочисленных народов, и это тоже требует особого рассмотрения. Есть целый ряд жителей региона, на которых изменения в пенсионном законодательстве не отразятся вообще, но люди об этом даже не знают. Задача этой рабочей группы — дать гражданам максимальное количество информации, ответить на каждый вопрос и не оставаться в стороне", — подчеркнул Владимир Илюхин.
В заседании рабочей группы также приняли участие председатель заксобрания региона Валерий Раенко, первый вице-губернатор Камчатки Ирина Унтилова, руководство регионального отделения Пенсионного Фонда России, главы профильных министерств и представители общественных организаций.
Валерий Раенко напомнил, что общественное обсуждение законопроекта проходило весь июль на партийных площадках. Встречи с населением состоялись в Петропавловске, Елизово, Вилючинске и Усть-Камчатске. По итогам собран перечень предложений от граждан, которые касаются не только пенсионного возраста, но и в целом повышения качества жизни старшего поколения.
"На общественных площадках и круглых столах, которые пройдут в ближайшее время, нужно максимально по пунктам разобрать существующий проект закона. То, что пенсионная система требует настройки — это факт. Но все вместе мы можем представить свое видение. Безусловно, мы попытаемся отстоять преференции северянам в большем объеме, чем предусмотрено в законопроекте на данный момент. Тем более, что у нас консолидированная позиция с Чукоткой, Магаданом и Якутией о том, что к северным территориям нужен особый подход. Для того, чтобы осуществить прорыв в экономическом развитии, чтобы сделать регион сильным и современным нам необходимо привлекать сюда трудоспособных и крепких людей. Но для этого нужна мотивация", — сказал Валерий Раенко.
В ходе заседания губернатор поручил максимально активно включиться в работу муниципалитетам, руководителям общественных и отраслевых объединений.
Предложения, которые получат самую массовую поддержку, будут облечены в форму проекта закона и направлены в качестве поправок в Государственную Думу.
ТАСС: последние новости
Два редких астрономических явления можно будет наблюдать 27 июля Госдепартамент в очередной раз выступил против строительства "Северного потока - 2" В Ростовской области открылся новый вокзал на железнодорожной ветке в обход Украины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной534
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий711
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара76
На Украине сообщили о ранении Захарченко159
Путин пригласил Трампа в Москву40
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение