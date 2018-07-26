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«Знаковый объект» Бескудниковского района номинирован на звание «Лучшая территория парка по месту жительства
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«Знаковый объект» Бескудниковского района номинирован на звание «Лучшая территория парка по месту жительства 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Проектов благоустройства, изменивших облик столицы, за последние годы реализовано немало. А ведь все начиналось с ремонта дворовых территорий. После чего была разработана стратегия дальнейшего преображения города. На сегодняшний день реконструированы десятки тысяч московских дворов.
Еще один важнейший проект— реконструкция парков. Организуются пешеходные зоны. Пришло время подводить итоги реализации программ по комплексному благоустройству городских территорий и общественных пространств в этом году. Северный округ столицы представлен сразу в десяти номинациях.
Озелененная часть Бескудниковского бульвара протяженностью около четырех километров с организованной пешеходной зоной, велодорожками, площадками для воркаута — «знаковый объект» Бескудниковского района. Именно он номинирован в качестве «Лучшей территории парка по месту жительства».
Неделю назад для удобства жителей здесь открылись сразу два пункта велопроката. Сегодня глава управы Бескудниковского района Татьяна Милейшева показала объект и рассказала о ходе реализации его благоустройства ответственным представителям столичного Департамента ЖКХ, ДКР города, ОАТИ Москвы и Мосжилинспекции. Комиссия объехала все номинированные объекты Северного округа.
За каждой номинацией стоят сотни, а иногда и тысячи проектов, одобренных москвичами. И все они, безусловно, достойны считаться лучшими. Уде совсем скоро будут подведены итоги реализации городских программ по благоустройству города Москвы.
Торжественное мероприятие, посвященное этому событию пройдет 29 августа в Кремлевском дворце.
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