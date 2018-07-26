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Грозненская гордума утвердила Ибрагима Закриева в должности мэра города
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Грозненская гордума утвердила Ибрагима Закриева в должности мэра города 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 26 июля. /ТАСС/. Грозненская городская дума утвердила временно исполняющего обязанности мэра Грозного Ибрагима Закриева в должности мэра чеченской столицы. На открытом голосовании 23 из 27 депутатов городской думы проголосовали за Закриева, сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.
Ранее конкурсная комиссия решила признала кандидатами на замещение должности мэра города Ибрагима Закриева и Мухумд-Хасана Асакова.
"Выборы проходили в соответствии с уставом столицы, присутствовали все 27 депутатов городской думы. Перед процедурой голосования депутатами было внесено предложение провести выборы открытым голосованием. Депутаты отдали 23 голоса за Закриева, воздержались четверо, за Асакова проголосовало четыре депутата, 23 воздержались", — говорится в сообщении.
На заседании присутствовал и глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что Грозный является визитной карточкой Чечни, где проводятся встречи и форумы мирового уровня, куда приезжают не только туристы, но и известные ученые, деятели науки, культуры и политики. Все это, по словам Кадырова, требует постоянного внимания властей к вопросам развития города.
"Ибрагим Закриев имеет большой опыт работы, он занимал ответственные должности в администрации главы и правительства, в правительстве, в министерстве финансов республики. При этом проявил себя высоким профессионалом, ответственным работником, четко и без раскачки выполняя данные ему поручения. Думаю, что он сумеет наладить взаимодействие между всеми органами власти на всеобщую пользу городу, его хозяйству и самих грозненцев", — передает пресс-служба слова Кадырова.
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