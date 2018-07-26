Как появился первый человек на самом деле

Происхождение человека — загадка. Даже теория Дарвина не считается полностью доказанной, из-за отсутствия переходных звеньев в эволюции. Как еще люди объясняют свое появление с древнейших времен до наших дней.

Тотемизм

Тотемизм относят к древнейшим мифологическим представлениям и считают первой формой осознания человеческого коллектива, а также его места в природе. Тотемизм учил, что у каждой группы людей был свой собственный предок — тотемное животное или растение. К примеру, если тотемом служит ворон, то он является действительным прародителем рода, а каждый ворон — сородичем. При этом тотемное животное является только покровителем, но не обожествляется, в отличие от более позднего креационизма.

Андрогины

К мифологическим можно отнести древнегреческую версию о происхождении человека от Андрогинов — перволюдей, сочетавших в себе признаки обоих полов. Платон в диалоге «Пир» описывает их как существ с шаровидным телом, у которых спина не отличалась от груди, с четырьмя руками и ногами и двумя одинаковыми лицами на голове. По легенде, наши предки не уступали титанам в силе и умении. Возгордившись, они решили свергнуть олимпийцев, за что были разрезаны пополам Зевсом. Это поуменьшило их силу и самоуверенность вдвое. Андрогинность присутствует не только в греческой мифологии. Идея о том, что мужчина и женщина представляли собой изначально одно целое, близка многим мировым религиям. Так, в одном из талмудических толкований первых глав Книги Бытия говорится о том, что Адам был создан андрогином.

Авраамическая традиция

К Авраамическим религиям восходят три монотеистические религии (иудаизм, христианство, ислам), восходящие к Аврааму — патриарху семитских племен, первому человеку, который уверовал в Господа. Согласно авраамической традиции, мир был создан Богом — Сущим из Небытия, в буквальном смысле «из ничего». Бог создал и человека — Адама из праха земного «по образу и подобию нашему», чтобы был человек истинно добрым. Стоит отметить, что и в Библии, и в Коране о сотворении человека упоминается не один раз. Например, в Библии о сотворении Адама вначале говорится в 1-й главе, что Бог сотворил человека «из ничего по образу и подобию своему», во 2-й главе, что он создал его из пыли (праха).

Индуизм

В индуизме есть как минимум пять версий сотворения мира и человека соответственно. В Брахманизме, например, творцом мира является бог Брахма (в более поздних версиях отождествляется с Вишну и ведийским божеством Праджапати), который появился из золотого яйца, плавающего в мировом океане. Он рос и приносил себя в жертву, создавал из своих волос, кожи, мяса, костей и жира пять элементов мира — земля, вода, воздух, огонь, эфир, — и пять ступеней жертвенного алтаря. Из него же были созданы боги, люди и прочие живые существа. Таким образом, в брахманизме, принося жертвы, люди заново воссоздают Брахму. А вот согласно ведам — древнему священному писанию индуизма, сотворение мира и человека окутано мраком: «Кто воистину знает, кто здесь провозгласит. Откуда родилось, откуда это творение? Далее боги (появились) посредством сотворения этого (мира). Так кто же знает, откуда он возник?»

Каббала

Согласно каббалистическому учению, творец Эйн Соф создал душу, получившую имя Адам Ришон — «первый человек». Это была конструкция, состоящая из множества отдельных желаний, связанных между собой подобно клеткам нашего организма. Все желания находились в гармонии, так как изначально в каждом из них было заложено стремление поддерживать друг друга. Однако находясь на высочайшем духовном уровне, подобном творцу, Адам принял на себя огромный духовный свет, что равнозначно «запретному плоду» в христианстве. Не сумев достигнуть одним этим действием цели творения, первичная душа раскололась на 600000 тысяч частей, и каждая из них еще на множество частей. Все они сейчас находятся в душах людей. Путем многих кругооборотов они должны провести «исправление» и вновь собраться в общий духовный комплекс, называемый Адамом. Иными словами, после «разбиения» или грехопадения все эти частицы — люди не равны друг другу. Но возвращаясь в первоначальное состояние, они вновь достигают одного уровня, где все они равноценны.

Эволюционный креационизм

По мере развития науки, креационистам пришлось идти на компромисс с естественно-научными концепциями. Промежуточной стадией между теорией творения и дарвинизмом стал «теистический эволюционизм». Теологи-эволюционисты не отвергают эволюцию, но считают ее инструментом в руках Бога — творца. Проще говоря, Бог создал «материал» для появления человека — род Homo и запустил процесс эволюции. В итоге получился человек. Важным моментом эволюционного креационизма является то, что хоть тело и менялось, дух человека оставался неизменным. Именно такой позиции официально придерживается Ватикан со времен папы Иоанна Павла II (1995 год): бог создал обезьяноподобное существо, вложив в него бессмертную душу. В классическом креационизме человек со времен создания не изменялся ни телом, ни душой.

«Теория древних космонавтов»

В XX веке была популярна версия о внеземном происхождении человека. Одним из родоначальников идеи палеоконтакта в 20-е года стал Циолковский, заявивший о возможности посещения инопланетянами земли. Согласно теории палеоконтакта, когда-то в далеком прошлом, примерно в каменном веке, Землю по каким-то своим делам посетили пришельцы. То ли их интересовала колонизация экзопланет, то ли ресурсы Земли, то ли это была их пересадочная база, но так или иначе часть их потомков обосновалась на Земле. Возможно, они даже смешались с местным родом Homo, и современные люди представляют собой метисов инопланетной формы жизни и аборигенов Земли. Основные аргументы, на которые опираются сторонники этой теории — сложность технологий, используемых при строительстве памятников древности, а также геоглифы, петроглифы и другие рисунки древнего мира, на которых якобы изображены инопланетные корабли и люди в скафандрах. Матес Агрес — один из основателей теории палеовизитов, даже утверждал, что библейские Содом и Гомора были разрушены не Божьим гневом, а ядерным взрывом.

Дарвинизм

Знаменитый постулат — человек произошел от обезьяны, обычно приписывают Чарльзу Дарвину , хотя сам ученый, памятуя судьбу своего предшественника Жоржа Луи Бюффона, поднятого в конце XVIII века на смех за подобные идеи, осторожно высказывался, что у людей и обезьян должно быть некий общий предок, обезьяноподобное существо.

Согласно версии самого Дарвина, род homo зародился где-то 3,5 миллиона в Африке. Это был еще не наш соплеменник Homo Sapiens, чей возраст сегодня датируют, примерно, 200 тысячами лет, а первый представитель рода homo — человекообразная обезьяна, гоминид. В ходе эволюции он начал ходить на двух ногах, использовать руки как орудие труда, у него начались прогрессивные преобразование мозга, членораздельная речь и социальность. Ну а причиной эволюции, как и у всех остальных видов, был естественный отбор, а не божий замысел.