Ещё
Разведка США назвала Россию одним из трех лидеров в кибершпионаже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведка США назвала Россию одним из трех лидеров в кибершпионаже 

Daily Storm 53 минуты назад
Фото: Daily Storm
Россию назвали одной из трех главных угроз кибербезопасности США в докладе американской национальной разведки, опубликованном на этой неделе. В документе сообщается, что власти Москвы стремятся укрепить свои позиции за счет похищенной у фирм и компаний Соединенных Штатов информации.
«Россия будет угрожать технологиям США в следующие годы, пока Москва пытается усилить экономику, вынужденную справляться с коррупцией, государственным контролем и утечкой талантливых работников за границу. Попытки Москвы модернизировать армию также могут привести к попыткам украсть интеллектуальную собственность США», — пишется в документе.
Согласно докладу, Россия использует киберпространство как фронт операций, направленных на сбор информации об экономических соперниках. «Эксперты признают, что России необходимо диверсифицировать экономику в том числе и в технологическом секторе… Для этого русская разведка проводит крупные операции по взлому и захвату чувствительной информации о бизнесах и технологиях США», — считают представители нацразведки.
Помимо прямых кибератак, в документе названы и другие методы, которыми Москва собирает данные изнутри США: использование каналов связи научных и коммерческих организаций, контактирующих с Западом, проникновение российской разведки в данные общественных и частных предприятий ради данных по индустриии, и рекрутинг среди обладающих техническими навыками иммигрантов в РФ.
США неоднократно обвиняли Россию в проведении кибератак против различных лиц, предприятий и госучреждений Соединенных Штатов. В Вашингтоне продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, призванное установить, произошло ли вмешательство российских хакеров в президентские выборы в 2016 году. Также на Москву возлагали ответственность за атаки различных вирусов, таких как NotPetya в феврале 2018 года.
Daily Storm: последние новости
Пенсионного референдума не будет Туристические ассоциации оценили законопроект об аккредитации визовых центров Экс-главред Forbes Усков объяснил пропажу статьи о бизнесе Магомедовых
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео46
Юлия Скрипаль вернется в Россию49
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС104
Россияне назвали фейком высадку американцев на Луну115
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение