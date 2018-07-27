Разведка США назвала Россию одним из трех лидеров в кибершпионаже 

Россию назвали одной из трех главных угроз кибербезопасности США в докладе американской национальной разведки, опубликованном на этой неделе. В документе сообщается, что власти Москвы стремятся укрепить свои позиции за счет похищенной у фирм и компаний Соединенных Штатов информации.
«Россия будет угрожать технологиям США в следующие годы, пока Москва пытается усилить экономику, вынужденную справляться с коррупцией, государственным контролем и утечкой талантливых работников за границу. Попытки Москвы модернизировать армию также могут привести к попыткам украсть интеллектуальную собственность США», — пишется в документе.
Согласно докладу, Россия использует киберпространство как фронт операций, направленных на сбор информации об экономических соперниках. «Эксперты признают, что России необходимо диверсифицировать экономику в том числе и в технологическом секторе… Для этого русская разведка проводит крупные операции по взлому и захвату чувствительной информации о бизнесах и технологиях США», — считают представители нацразведки.
Помимо прямых кибератак, в документе названы и другие методы, которыми Москва собирает данные изнутри США: использование каналов связи научных и коммерческих организаций, контактирующих с Западом, проникновение российской разведки в данные общественных и частных предприятий ради данных по индустриии, и рекрутинг среди обладающих техническими навыками иммигрантов в РФ.
США неоднократно обвиняли Россию в проведении кибератак против различных лиц, предприятий и госучреждений Соединенных Штатов. В Вашингтоне продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, призванное установить, произошло ли вмешательство российских хакеров в президентские выборы в 2016 году. Также на Москву возлагали ответственность за атаки различных вирусов, таких как NotPetya в феврале 2018 года.