Разведка США назвала Россию одним из трех лидеров в кибершпионаже

Россию назвали одной из трех главных угроз кибербезопасности США в докладе американской национальной разведки, опубликованном на этой неделе. В документе сообщается, что власти Москвы стремятся укрепить свои позиции за счет похищенной у фирм и компаний Соединенных Штатов информации.

«Россия будет угрожать технологиям США в следующие годы, пока Москва пытается усилить экономику, вынужденную справляться с коррупцией, государственным контролем и утечкой талантливых работников за границу. Попытки Москвы модернизировать армию также могут привести к попыткам украсть интеллектуальную собственность США», — пишется в документе.

Согласно докладу, Россия использует киберпространство как фронт операций, направленных на сбор информации об экономических соперниках. «Эксперты признают, что России необходимо диверсифицировать экономику в том числе и в технологическом секторе… Для этого русская разведка проводит крупные операции по взлому и захвату чувствительной информации о бизнесах и технологиях США», — считают представители нацразведки.

Помимо прямых кибератак, в документе названы и другие методы, которыми Москва собирает данные изнутри США: использование каналов связи научных и коммерческих организаций, контактирующих с Западом, проникновение российской разведки в данные общественных и частных предприятий ради данных по индустриии, и рекрутинг среди обладающих техническими навыками иммигрантов в РФ.