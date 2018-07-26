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Жириновский подвел итоги работы Госдумы в весеннюю сессию
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Жириновский подвел итоги работы Госдумы в весеннюю сессию 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в четверг подвел итоги работы депутатов в весеннюю сессию.
За минувший политический сезон парламентарии приняли около тысячи законов. Либерал-демократы вместе с нижней палатой парламента одобрили документ о контрсанкциях, добились повышения МРОТ, встали на защиту интересов «обманутых дольщиков».
«Теперь вопросы, связанные с вложением их денег, не инвестор будет контролировать, а банк. Банк не позволит инвестору строить сразу несколько домов, если у него средств даже на один не хватает», — цитирует пресс-служба ЛДПР слова Жириновского.
В ходе весенней сессии также был принят доработанный закон об изучении национальных языков, за который голосовали либерал-демократы.
«Хакасский, татарский, чувашский, мордовский и другие — чудесные языки. Но надо изучать их факультативно, добровольно, на местах. Потому что это очень тяжело. Учить их нужно добровольно. Норма закона какая? Определенное время требуется выделять для изучения родных языков. Чуваш будет учить чувашский, мордвин — мордовский, а русский — русский язык учить будет. Каждый сам выберет, какой дополнительный язык он будет учить. Это дается на усмотрение родителей, они сами решат. А можно вообще сделать изучение иностранных языков факультативным», — объяснил Жириновский.
Глава фракции напомнил, что был расширен список лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний, которые будут закупаться за счет государства. Среди таких болезней — мукополисахаридоз, юношеский артрит — для их лечения нужны огромные деньги: упаковка одного препарата может стоить от ста тысяч до полумиллиона рублей.
По мнению лидера ЛДПР, финансирование лечения редких болезней должен взять на себя федеральный бюджет, поскольку сами семьи платить за это не в состоянии. «И мы спасем теперь множество жизней, поможем выздороветь детям, они начнут вести нормальную полноценную жизнь», — указал он.
Кроме того, Госдумой был принят закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей паспорта болельщика. По мнению депутата, в перспективе необходимо и вовсе убрать все таможни, поскольку это сократит огромное количество расходов. «Это также отнимает время у простых граждан. А так они будут чаще путешествовать, будут лучше узнавать планету, не будут бояться новых мест, общения с новыми людьми», — отметил он.
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